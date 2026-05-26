ФГВФЛ продает нефтебазу в Полтавской области

Аукцион состоится 1 июня по английской модели торгов.
В состав нефтебазы входят:
Надземные и подземные резервуары для хранения светлых нефтепродуктов
Площадка для слива и налива автоцистерн;
Насосная для перекачки из резервуаров вертикального парка в цистерны и наоборот.
Общая площадь нежилых помещений — 1260,6 кв. м.
Нефтебаза расположена в Миргородском районе Полтавской области.
Стартовая цена лота — 16,3 млн гривен.
Аукцион состоится по английской модели, поэтому заинтересованные покупатели должны предоставить свои ценовые предложения до 20:00 31 мая 2026 года.
Это первый актив АО «РВС Банк», выставленный на продажу. В то же время, информация обо всех активах банка, которые планируется выставить на аукционы, уже размещена в виртуальной комнате данных.
Принять участие в аукционе могут физические и юридические лица, кроме рф и лиц, связанных с государством-агрессором, а также лиц, в отношении которых были применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «РВС Банк».