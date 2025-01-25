Цены на часы Rolex выросли из-за рекордного подорожания золота — Finance.ua

Цены на часы Rolex выросли из-за рекордного подорожания золота Сегодня 04:09 — Фондовый рынок

Цены на часы Rolex выросли из-за рекордного подорожания золота

Производитель роскошных швейцарских часов Rolex повысил цены на некоторые популярные модели, после того как в 2024 году стоимость золота выросла на 27%.

Об этом пишет Bloomberg.

Сколько теперь стоят часы

В частности, цены на некоторые часы поднялись на 8%. Модель Day-Date из желтого золота с 40-миллиметровым черным циферблатом стоит €44 200, что на €3 200 дороже прежнего.

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А GMT-Master II из желтого золота подорожал до €44 600 с €41 300.

Для стальных моделей в 2025 году повышение было менее значительным. Например, Cosmograph Daytona из стали теперь стоит €16 тысяч, что на €500 больше, чем в прошлом году.

Причины повышения цен

Как рассказали в издании, Rolex традиционно меняет цены ежегодно — 1 января.

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Повышение цены может указывать на спрос на роскошные продукты, рост стоимости материалов и рабочую силу, а также на инфляцию.

Впрочем, в 2024 году цена на золото взлетела на 27% — это самый большой ежегодный рост цены за 14 лет.

Это связано с масштабными закупками центральных банков и возросшим спросом состоятельных инвесторов. Также этому способствовало ослабление монетарной политики Федерального резерва США.

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