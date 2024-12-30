Цены на золото могут установить новый рекорд: прогноз от Goldman Sachs на 2025 год — Finance.ua

Цены на золото могут установить новый рекорд: прогноз от Goldman Sachs на 2025 год Сегодня 17:03 — Банковские металлы

Цены на золото могут установить новый рекорд: прогноз от Goldman Sachs на 2025 год

Одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и в мире Goldman Sachs обновила прогноз для золота на 2025 год. Эксперты считают, что существует несколько причин, которые будут влиять на стоимость металла в следующем году.

Прогноз для золота на 2025 год

Эксперты из Goldman Sachs ожидают, что в следующем году золото подорожает до 3000 долларов за унцию. Они назвали ключевые факторы, способствующие удорожанию драгоценного металла.

Об этом пишет Markets Insider

Прежде всего в Goldman Sachs прогнозируют значительно более низкие процентные ставки в 2025 году, что будет толкать цены на золото вверх. В частности, речь идет о Федеральной резервной системе США.

Второй фактор, который выделяют — это рост доллара США. Речь идет о том, что из-за более дорогого доллара центральные банки будут покупать больше золота.

Специалисты также заявили, что есть общая причина, по которой доллар и золото будут дорожать в 2025 году. Как правило, драгметалл обесценивается, когда доллар растет в цене, поскольку динамика валюты демонстрирует экономическую силу.

Однако на этот раз доллар дорожает из-за вызовов на международной арене, которые также могут усилить позиции золота на рынке. Напомним, что и доллар, и золото называют активами-гаванями, привлекающими больше внимания в турбулентные периоды.

Телеканал 24 По материалам:

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