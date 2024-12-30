Цены на золото могут установить новый рекорд: прогноз от Goldman Sachs на 2025 год — Finance.ua
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Цены на золото могут установить новый рекорд: прогноз от Goldman Sachs на 2025 год

Банковские металлы
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Цены на золото могут установить новый рекорд: прогноз от Goldman Sachs на 2025 год
Цены на золото могут установить новый рекорд: прогноз от Goldman Sachs на 2025 год
Одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и в мире Goldman Sachs обновила прогноз для золота на 2025 год. Эксперты считают, что существует несколько причин, которые будут влиять на стоимость металла в следующем году.

Прогноз для золота на 2025 год

Эксперты из Goldman Sachs ожидают, что в следующем году золото подорожает до 3000 долларов за унцию. Они назвали ключевые факторы, способствующие удорожанию драгоценного металла.
Об этом пишет Markets Insider.
  • Прежде всего в Goldman Sachs прогнозируют значительно более низкие процентные ставки в 2025 году, что будет толкать цены на золото вверх. В частности, речь идет о Федеральной резервной системе США.
  • Второй фактор, который выделяют — это рост доллара США. Речь идет о том, что из-за более дорогого доллара центральные банки будут покупать больше золота.
Специалисты также заявили, что есть общая причина, по которой доллар и золото будут дорожать в 2025 году. Как правило, драгметалл обесценивается, когда доллар растет в цене, поскольку динамика валюты демонстрирует экономическую силу.
Однако на этот раз доллар дорожает из-за вызовов на международной арене, которые также могут усилить позиции золота на рынке. Напомним, что и доллар, и золото называют активами-гаванями, привлекающими больше внимания в турбулентные периоды.
По материалам:
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