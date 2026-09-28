В августе население приобрело 578 тройских унций золота на $2,532 млн в эквиваленте

В августе украинцы купили 578 тройских унций золота на $2,532 млн в эквиваленте. Это почти 18 кг драгоценного металла и на 11% меньше, чем в июле.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.

Сколько золота купили украинцы

В августе население приобрело 578 тройских унций золота на $2,532 млн. в эквиваленте. Для сравнения, в июле банки продали населению 652 тройских унций золота на $2,654 млн.

Также в августе население купило 1081 тройскую унцию серебра на $70 тыс. в эквиваленте. Масса одной тройской унции (ozt) составляет 31,1034768 г.

Объемы продажи золота населению банками в течение года были следующие:

в январе — 849 тройских унций на $3,976 млн;

в феврале — 609 тройских унций на $3,061 млн;

в марте — 918 тройских унций на $4,496 млн;

в апреле — 617 тройских унций на $2,909 млн;

в мае — 609 тройских унций на $2,795 млн;

в июне — 684 тройские унции на $2,907 млн;

в июле — 652 тройские унции на $2,654 млн;

в августе — 578 тройских унций на $2,532 млн.

За 2025 год население купило более 463 кг золота или 14 890 тройских унций.

Издание напоминает, что в августе банки также увеличили ввоз наличной валюты. Объем вырос на 23% до $736,912 млн. в эквиваленте. В частности, наличных долларов банки ввезли на $573,132 млн, что на 69% больше, чем месяцем ранее. Объем ввозимого наличного евро составил $161,355 млн в эквиваленте. Это на 38% меньше, чем в прошлом месяце.