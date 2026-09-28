0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы сократили покупку золота — данные НБУ

Банковские металлы
41
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
В августе население приобрело 578 тройских унций золота на $2,532 млн в эквиваленте
В августе население приобрело 578 тройских унций золота на $2,532 млн в эквиваленте
В августе украинцы купили 578 тройских унций золота на $2,532 млн в эквиваленте. Это почти 18 кг драгоценного металла и на 11% меньше, чем в июле.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.

Сколько золота купили украинцы

В августе население приобрело 578 тройских унций золота на $2,532 млн. в эквиваленте. Для сравнения, в июле банки продали населению 652 тройских унций золота на $2,654 млн.
Также в августе население купило 1081 тройскую унцию серебра на $70 тыс. в эквиваленте. Масса одной тройской унции (ozt) составляет 31,1034768 г.
Объемы продажи золота населению банками в течение года были следующие:
  • в январе — 849 тройских унций на $3,976 млн;
  • в феврале — 609 тройских унций на $3,061 млн;
  • в марте — 918 тройских унций на $4,496 млн;
  • в апреле — 617 тройских унций на $2,909 млн;
  • в мае — 609 тройских унций на $2,795 млн;
  • в июне — 684 тройские унции на $2,907 млн;
  • в июле — 652 тройские унции на $2,654 млн;
  • в августе — 578 тройских унций на $2,532 млн.
За 2025 год население купило более 463 кг золота или 14 890 тройских унций.
Издание напоминает, что в августе банки также увеличили ввоз наличной валюты. Объем вырос на 23% до $736,912 млн. в эквиваленте. В частности, наличных долларов банки ввезли на $573,132 млн, что на 69% больше, чем месяцем ранее. Объем ввозимого наличного евро составил $161,355 млн в эквиваленте. Это на 38% меньше, чем в прошлом месяце.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что центральные банки продолжают активно пополнять золотые резервы в 2026 году, хотя их политика стала более разнонаправленной. Больше золота в этом году приобрела Польша — около 90 тонн. Вторым по объему покупателем в 2026 году стал Китай, увеличивший золотые резервы на 60 тонн. В то же время, отдельные центробанки сокращали золотые резервы. Крупнейшим продавцом стала Турция, уменьшившая официальные запасы на 84,5 тонны. россия заняла второе место по объему продаж, сократив резервы на 49,8 тонн с начала года.
По материалам:
Українські Новини
ЗолотоНБУБанковские металлы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems