В августе украинцы купили 578 тройских унций золота на $2,532 млн в эквиваленте. Это почти 18 кг драгоценного металла и на 11% меньше, чем в июле.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.
Сколько золота купили украинцы
В августе население приобрело 578 тройских унций золота на $2,532 млн. в эквиваленте. Для сравнения, в июле банки продали населению 652 тройских унций золота на $2,654 млн.
Также в августе население купило 1081 тройскую унцию серебра на $70 тыс. в эквиваленте. Масса одной тройской унции (ozt) составляет 31,1034768 г.
Объемы продажи золота населению банками в течение года были следующие:
в январе — 849 тройских унций на $3,976 млн;
в феврале — 609 тройских унций на $3,061 млн;
в марте — 918 тройских унций на $4,496 млн;
в апреле — 617 тройских унций на $2,909 млн;
в мае — 609 тройских унций на $2,795 млн;
в июне — 684 тройские унции на $2,907 млн;
в июле — 652 тройские унции на $2,654 млн;
в августе — 578 тройских унций на $2,532 млн.
За 2025 год население купило более 463 кг золота или 14 890 тройских унций.
Издание напоминает, что в августе банки также увеличили ввоз наличной валюты. Объем вырос на 23% до $736,912 млн. в эквиваленте. В частности, наличных долларов банки ввезли на $573,132 млн, что на 69% больше, чем месяцем ранее. Объем ввозимого наличного евро составил $161,355 млн в эквиваленте. Это на 38% меньше, чем в прошлом месяце.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что центральные банки продолжают активно пополнять золотые резервы в 2026 году, хотя их политика стала более разнонаправленной. Больше золота в этом году приобрела Польша — около 90 тонн. Вторым по объему покупателем в 2026 году стал Китай, увеличивший золотые резервы на 60 тонн. В то же время, отдельные центробанки сокращали золотые резервы. Крупнейшим продавцом стала Турция, уменьшившая официальные запасы на 84,5 тонны. россия заняла второе место по объему продаж, сократив резервы на 49,8 тонн с начала года.