Золото удерживает прирост перед данными по США, которые могут сформировать динамику курса — Finance.ua
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Золото удерживает прирост перед данными по США, которые могут сформировать динамику курса

Банковские металлы
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Золото удерживает прирост перед данными по США, которые могут сформировать динамику курса
Золото удерживает прирост перед данными по США, которые могут сформировать динамику курса
Золото стабилизировалось после двухдневного роста, поскольку трейдеры обдумывали перспективы смягчения монетарной политики Федеральным резервом накануне публикации ключевых данных по занятости, которые должны быть опубликованы на этой неделе.
Об этом пишет Bloomberg.
Слиток торговался на уровне 2660 долларов за унцию после роста на 0,5% в среду, когда отчет показал, что в частном секторе США в декабре замедлился рост занятости и заработной платы. ФРС нужно будет сбалансировать это с новыми опасениями по поводу инфляции при принятии решения о снижении ставок, а протокол заседания центрального банка в прошлом месяце подтвердил более осторожный подход к смягчению.
Снижение стоимости заимствований обычно является положительным для золота, которое не предлагает процентов.
Сейчас трейдеры переключают внимание на данные по занятости за декабрь, которые будут опубликованы в пятницу, и, как ожидается, покажут умеренный, но все еще здоровый рост занятости, который, как ожидают экономисты, сохранится и в 2025 году.
В прошлом году цена на банковские металлы выросла на 27%, что стало рекордным показателем, частично благодаря смягчению монетарной политики США, но после победы Трампа на выборах в США курс доллара замедлился.

Золото, серебро и другие. Что ждать от рынка драгоценных металлов в 2025 году.

По материалам:
Економічна Правда
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