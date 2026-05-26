0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes-Benz запустит систему городского автопилота до конца года

Технологии&Авто
15
Новая система MB.DRIVE ASSIST PRO изначально появится на дорогах Штутгарта и Мюнхена
Новая система MB.DRIVE ASSIST PRO изначально появится на дорогах Штутгарта и Мюнхена
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует до конца текущего года запустить в Германии новую систему помощи водителю, которая позволит автомобилям самостоятельно передвигаться по городским улицам от точки к точке. Компания стремится стать одним из первых брендов, которые предложат подобную технологию на европейском рынке.
Об этом сообщает Reuters.
Главный технический директор Mercedes-Benz Йорг Бурзер объявил, что новая система MB. DRIVE ASSIST PRO изначально появится на дорогах Штутгарта и Мюнхена. Начиная с 2027 года, географию использования технологии планируется расширить на всю территорию Германии. Работу над проектом автоконцерн ведет совместно с Министерством транспорта и Федеральным ведомством автомобильного транспорта.

Гонка автопилотов и технические вызовы города

Разработка ведется в партнерстве с американским производителем микросхем Nvidia. Система способна самостоятельно распознавать сигналы светофоров, менять полосы движения и ориентироваться в плотном городском потоке, но все это будет происходить под обязательным наблюдением водителя.
Контекст глобального противостояния брендов:
  • техническая сложность: большинство автопроизводителей ограничивают работу автопилотов только по скоростным трассам из-за предсказуемости трафика. Городские условия значительно сложнее из-за пешеходов, велосипедистов и большого количества непредвиденных ситуаций;
  • опыт на других рынках: система MB. DRIVE ASSIST PRO уже работает на автомобилях бренда в Китае, а в конце 2026 г. ее планируют запустить на рынке США;
  • конкуренция в ЕС: американская компания Tesla сейчас активно пытается получить сертификацию своей системы Full Self-Driving в Евросоюзе (первые одобрения уже получены в Нидерландах и Литве). В то же время, баварский конкурент BMW также планирует презентовать аналогичный городской автопилот в Германии в конце года.
Место для вашей рекламы
Министр транспорта Германии Патрик Шнидер во время встречи с представителями Mercedes подтвердил, что правительство заинтересовано в быстром внедрении инноваций, поскольку стремится превратить страну в ведущий мировой хаб для автономного транспорта.
По материалам:
Діло
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems