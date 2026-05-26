Mercedes-Benz запустит систему городского автопилота до конца года

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует до конца текущего года запустить в Германии новую систему помощи водителю, которая позволит автомобилям самостоятельно передвигаться по городским улицам от точки к точке. Компания стремится стать одним из первых брендов, которые предложат подобную технологию на европейском рынке.

Об этом сообщает Reuters.

Главный технический директор Mercedes-Benz Йорг Бурзер объявил, что новая система MB. DRIVE ASSIST PRO изначально появится на дорогах Штутгарта и Мюнхена. Начиная с 2027 года, географию использования технологии планируется расширить на всю территорию Германии. Работу над проектом автоконцерн ведет совместно с Министерством транспорта и Федеральным ведомством автомобильного транспорта.

Гонка автопилотов и технические вызовы города

Разработка ведется в партнерстве с американским производителем микросхем Nvidia. Система способна самостоятельно распознавать сигналы светофоров, менять полосы движения и ориентироваться в плотном городском потоке, но все это будет происходить под обязательным наблюдением водителя.

Контекст глобального противостояния брендов:

техническая сложность: большинство автопроизводителей ограничивают работу автопилотов только по скоростным трассам из-за предсказуемости трафика. Городские условия значительно сложнее из-за пешеходов, велосипедистов и большого количества непредвиденных ситуаций;

опыт на других рынках: система MB. DRIVE ASSIST PRO уже работает на автомобилях бренда в Китае, а в конце 2026 г. ее планируют запустить на рынке США;

конкуренция в ЕС: американская компания Tesla сейчас активно пытается получить сертификацию своей системы Full Self-Driving в Евросоюзе (первые одобрения уже получены в Нидерландах и Литве). В то же время, баварский конкурент BMW также планирует презентовать аналогичный городской автопилот в Германии в конце года.

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер во время встречи с представителями Mercedes подтвердил, что правительство заинтересовано в быстром внедрении инноваций, поскольку стремится превратить страну в ведущий мировой хаб для автономного транспорта.

