Маск готовит запуск Grok V9: модель стала втрое больше

Основная цель xAI – сократить отставание от конкурентов
Илон Маск сообщил о завершении базового обучения новой модели Grok V9-Medium от xAI.
Публичный релиз нейросети ожидается в ближайшие несколько недель.
Сейчас модель проходит финальную настройку и подготовку к этапу обучения с подкреплением. Основная цель xAI — сократить отставание от конкурентов, среди которых OpenAI, Anthropic и Google.

Что известно о новой версии Grok

Новая версия Grok значительно увеличила масштаб — до 1,5 триллиона параметров против 0,5 триллиона у предыдущей v8-small. Особый акцент сделан на генерации программного кода.
По словам Маска, при обучении использовали данные редактора Cursor, который должен улучшить работу модели с программированием. Версию постарше v8-small xAI планирует сделать открытой до конца 2026 года.
Для развития ИИ xAI активно расширяет суперкомпьютерный комплекс Colossus возле Мемфиса в штате Теннесси. Компания уже подала заявку на строительство нового объекта стоимостью $659 млн. В начале года xAI также привлекла $20 млрд инвестиций и достигла отметки в $230 млрд. Среди инвесторов называют Fidelity Investments и Инвестиционное управление Катара.
