Garmin показали сильного конкурента Apple Watch (фото, видео) — Finance.ua

Garmin показали сильного конкурента Apple Watch (фото, видео) Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

Garmin показали сильного конкурента Apple Watch (фото, видео)

Garmin официально представила Venu X1 — премиальные фитнес-часы с квадратным AMOLED-дисплеем и титановым корпусом, которые напрямую конкурируют с Apple Watch Ultra 2.

Об этом пишет The Verge.

Благодаря схожему дизайну, титановому корпусу и сапфировому стеклу, Venu X1 выглядит как серьезный соперник в премиальном сегменте смартчасов.

Какие особенности Garmin Venu X1

Новинка представляет собой своеобразную квадратную адаптацию моделей Garmin Fenix ​​8 или Forerunner 970, но с меньшим временем автономной работы — около двух дней с активным дисплеем Always-on или до восьми дней в обычном режиме.

Для сравнения, Fenix ​​8 с AMOLED-экраном работает до 7 дней в режиме Always-on.

Несмотря на поддержку основных функций фитнес-отслеживания — более 100 профилей активности, датчик кислорода в крови, встроенный микрофон и динамик — Venu X1 не имеет некоторых флагманских функций, таких как ЭКГ или многополосный GPS.

Тем не менее, он позволяет выполнять голосовые команды напрямую без подключения к смартфону: например, можно сказать «начать беговую активность» или «установить таймер на 5 минут».

Какова цена Venu X1 и когда ждать в продаже

Доступен в двух цветах — черном и темно-зеленом. Venu X1 поступит в продажу 18 июня за $799.

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