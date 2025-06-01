Casio представила новую модель премиум-часов Oceanus Manta за $2700 — Finance.ua
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Casio представила новую модель премиум-часов Oceanus Manta за $2700

Технологии&Авто
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Casio представила новую модель премиум-часов Oceanus Manta за $2700
Casio представила новую модель премиум-часов Oceanus Manta за $2700
Компания Casio анонсировала (через NotebookCheck) новую модель премиальных часов Oceanus Manta OCW-S6000PB-7A, которая поступит в продажу в июне 2025 года.

Особенности часов

Новинка сохраняет традиционный дизайн серии Manta, но получила несколько важных обновлений.
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Корпус и браслет изготовлены из титана, что обеспечивает лёгкость и прочность.
Главной особенностью модели стал безель из сапфирового стекла, у которого 24 грани сверху и 48 по бокам.
Casio представила новую модель премиум-часов Oceanus Manta за $2700
Благодаря такой огранке часы эффектно отражают свет под разными углами, создавая мерцающий эффект.
Циферблат выполнен в серебристо-голубых тонах с темно-синими дополнительными шкалами.
Часы работают на технологии Tough Solar, которая позволяет им заряжаться как от солнца, так и от ламп освещения.
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Также он поддерживает радиоуправление Multi-Band 6 и синхронизацию через Bluetooth с помощью приложения Casio Watches.
Это позволяет автоматически корректировать время, настраивать время и находить телефон.
Casio представила новую модель премиум-часов Oceanus Manta за $2700
Водонепроницаемость модели составляет 10 бар, а дополнительные шкалы отображают день, дату и 24-часовое отслеживание.
Благодаря платиновому напылению на наружном ободке безеля, часы меняют способ отражения света в зависимости от условий освещения.
Модель Oceanus Manta OCW-S6000PB-7A будет выпущена ограниченным тиражом в 600 единиц и стоимостью 385 000 японских иен (около $2700).
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По материалам:
mezha.media
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