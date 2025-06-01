Casio представила новую модель премиум-часов Oceanus Manta за $2700 — Finance.ua

Casio представила новую модель премиум-часов Oceanus Manta за $2700 01.06.2025, 01:11 — Технологии&Авто

Casio представила новую модель премиум-часов Oceanus Manta за $2700

Компания Casio анонсировала (через NotebookCheck ) новую модель премиальных часов Oceanus Manta OCW-S6000PB-7A, которая поступит в продажу в июне 2025 года.

Особенности часов

Новинка сохраняет традиционный дизайн серии Manta, но получила несколько важных обновлений.

Корпус и браслет изготовлены из титана, что обеспечивает лёгкость и прочность.

Главной особенностью модели стал безель из сапфирового стекла, у которого 24 грани сверху и 48 по бокам.

Благодаря такой огранке часы эффектно отражают свет под разными углами, создавая мерцающий эффект.

Циферблат выполнен в серебристо-голубых тонах с темно-синими дополнительными шкалами.

Часы работают на технологии Tough Solar, которая позволяет им заряжаться как от солнца, так и от ламп освещения.

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Также он поддерживает радиоуправление Multi-Band 6 и синхронизацию через Bluetooth с помощью приложения Casio Watches.

Это позволяет автоматически корректировать время, настраивать время и находить телефон.

Водонепроницаемость модели составляет 10 бар, а дополнительные шкалы отображают день, дату и 24-часовое отслеживание.

Благодаря платиновому напылению на наружном ободке безеля, часы меняют способ отражения света в зависимости от условий освещения.

Модель Oceanus Manta OCW-S6000PB-7A будет выпущена ограниченным тиражом в 600 единиц и стоимостью 385 000 японских иен (около $2700).

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