Apple работает над добавлением камеры и ИИ в свои часы — Finance.ua

Apple работает над добавлением камеры и ИИ в свои часы Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Apple работает над добавлением камеры и ИИ в свои часы

Американская компания Apple изучает идею добавления камеры и функций искусственного интеллекта в свои смарт-часы Apple Watch, что позволит выйти на рынок устройств с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Функция Visual Intelligence должна работать в паре с интерфейсом Camera Control, которая будет использоваться ИИ для предоставления пользователям полезной информации об их окружении.

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Компания работает над новыми версиями Apple Watch с камерами. Это позволит часам анализировать окружающий мир и использовать ИИ для предоставления полезной информации. Хотя их выход на рынок ожидается только спустя несколько поколений, эти модели уже внесены в планы компании.

Apple рассматривает вариант добавления камер как в стандартные Apple Watch Series, так и в модели Ultra. Текущая концепция предполагает размещение камеры внутри дисплея в стандартной версии — подобно фронтальной камере на iPhone. В версии Ultra камера может размещаться сбоку.

Apple стремится интегрировать эту функцию в будущие устройства, в частности, AirPods со встроенными камерами, о которых уже были упоминания ранее. Кроме того, компания намерена постепенно перейти с моделей ИИ от OpenAI и Google на собственные разработки — Apple Intelligence.

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