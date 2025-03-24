Apple работает над добавлением камеры и ИИ в свои часы — Finance.ua
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Apple работает над добавлением камеры и ИИ в свои часы

Технологии&Авто
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Apple работает над добавлением камеры и ИИ в свои часы
Apple работает над добавлением камеры и ИИ в свои часы
Американская компания Apple изучает идею добавления камеры и функций искусственного интеллекта в свои смарт-часы Apple Watch, что позволит выйти на рынок устройств с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Функция Visual Intelligence должна работать в паре с интерфейсом Camera Control, которая будет использоваться ИИ для предоставления пользователям полезной информации об их окружении.
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Компания работает над новыми версиями Apple Watch с камерами. Это позволит часам анализировать окружающий мир и использовать ИИ для предоставления полезной информации. Хотя их выход на рынок ожидается только спустя несколько поколений, эти модели уже внесены в планы компании.
Apple рассматривает вариант добавления камер как в стандартные Apple Watch Series, так и в модели Ultra. Текущая концепция предполагает размещение камеры внутри дисплея в стандартной версии — подобно фронтальной камере на iPhone. В версии Ultra камера может размещаться сбоку.
Apple стремится интегрировать эту функцию в будущие устройства, в частности, AirPods со встроенными камерами, о которых уже были упоминания ранее. Кроме того, компания намерена постепенно перейти с моделей ИИ от OpenAI и Google на собственные разработки — Apple Intelligence.
По материалам:
suspilne.media
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