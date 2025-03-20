В Евросоюзе Apple обязали улучшить совместимость iPhone с устройствами других производителей — Finance.ua

В Евросоюзе Apple обязали улучшить совместимость iPhone с устройствами других производителей Сегодня 22:24 — Технологии&Авто

В Евросоюзе Apple обязали улучшить совместимость iPhone с устройствами других производителей

Европейская комиссия поручает Apple улучшить совместимость iPhone со сторонними устройствами, такими как умные часы и наушники, производимые другими компаниями.

ЕК приняла соответствующие решения, подкрепленные Законом о цифровых рынках. Он регулирует деятельность техногигантов.

Первое решение обязывает Apple предоставить другим разработчикам приложений и производителям устройств более широкий доступ к ключевым функциям iPhone. Это облегчит подключение сторонних гаджетов, передачу данных, отображение уведомлений и т. п.

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Второе решение требует от Apple быть более прозрачным относительно совместимости своих устройств с сервисами других компаний. Apple должна предоставить разработчикам техническую документацию о том, как сделать их сервисы совместимыми с iPhone и iPad, а также создать ясный и прогнозируемый график рассмотрения запросов на интеграцию.

Это первый случай, когда Еврокомиссия устанавливает конкретные требования для цифровых платформ в рамках нового закона. Однако Apple еще может оспорить эти решения в суде.

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«Мы просто выполняем закон и создаем четкие правила как для Apple, так и для разработчиков», — подчеркнула вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера.

И добавила, что открытость экосистемы Apple позволит потребителям иметь расширенный выбор среди новых технологических устройств.

theБабель По материалам:

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