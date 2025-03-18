Телефоны без портов и дополнительные дисплеи: Apple работает над новинками — Finance.ua

Телефоны без портов и дополнительные дисплеи: Apple работает над новинками Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

Телефоны без портов и дополнительные дисплеи: Apple работает над новинками

Apple разрабатывает iPhone 17 Air без портов и две новые версии дисплеев.

Об этом пишет Bloomberg.

В январе стало известно, что Apple добавляет опцию Air в свою линейку iPhone. Ожидается, что линейка iPhone 17, которая выйдет в 2025 году, будет иметь новый дизайн — в одной из моделей может быть горизонтальная камера.

Читайте также Apple отложила обновление Siri до 2026 года: что изменится

По словам колумниста Bloomberg Марка Гурмана, iPhone 17 Air будет выпущен этой осенью, и, как и MacBook Air, он будет тоньше стандартных моделей. По словам Гурмана, Apple рассматривает возможность сделать новую версию iPhone «полностью без портов», зарядка будет происходить беспроводным способом, а все данные синхронизируются через облако. Если все пойдет по плану, эти изменения будут касаться остальной линейки продуктов.

Известно также, что Apple работает над двумя новыми версиями мониторов Studio Display. Марк, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что первый монитор имеет кодовое название J427, а второй J527. Об их свойствах или характеристиках пока ничего не известно.

Читайте также Apple готовит масштабное обновление ПО для iPhone, iPad и Mac

Apple готовится использовать технологии из iPhone 17 Air для создания новых моделей будущего. Работа нового телефона iPhone 17 Air под кодовым названием D23 стала результатом значительных усилий нескольких команд Apple. Для более тонких телефонов нужны более тонкие батареи, и это часто означает меньше часов работы аккумулятора. Apple перерабатывала дисплеи и кремниевые компоненты, а также программное обеспечение, чтобы сделать устройство более эффективным.

В то же время телефон получает некоторые передовые технологии. Во-первых, новая модель содержит свой модемный чип Apple под названием C1, который впервые появился на iPhone 16e в феврале. Этот модем обладает большей энергоэффективностью, чем модем Qualcomm Inc., и это поможет модели Air иметь тонкий дизайн. Однако чип не поддерживает технологию mmWave, более быстрый вариант услуги 5G (поддержка сохранится на моделях Pro в будущем).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.