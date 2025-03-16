Apple отложила обновление Siri до 2026 года: что изменится — Finance.ua

Apple отложила обновление Siri до 2026 года: что изменится Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Apple отложила обновление Siri до 2026 года: что изменится

Apple объявила, что планируемые усовершенствования голосового помощника Siri будут отложены до 2026 года, хотя ранее их анонсировали на 2025 год.

Об этом сообщает Reuters.

Какое обновление Siri отложено на 2026 год

Компания пояснила, что требует больше времени для реализации новых возможностей, среди которых более персонализированное использование, расширенный контекстный анализ и интеграция между приложениями.

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Apple заявила, что работает над тем, чтобы Siri могла выполнять более сложные действия, например извлекать рекомендации из сообщений или получать данные о полетах на основе сохраненной информации на устройстве.

Эти обновления являются частью инициативы Apple Intelligence, включающей искусственный интеллект для автоматизации задач, таких как переписка электронных писем и сортировка почты.

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Компания также создает новую облачную инфраструктуру, основанную на собственных чипах, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность данных.

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