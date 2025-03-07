В магазине приложений Apple появятся резюме обзоров от ИИ — Finance.ua

В магазине приложений Apple появятся резюме обзоров от ИИ 07.03.2025, 00:20 — Фондовый рынок

В iOS 18.4 компания Apple добавляет в магазин приложений резюме отзывов, сгенерированные искусственным интеллектом. Как отмечает Macworld, последняя бета-версия для разработчиков для iOS и iPadOS добавляет краткие резюме отзывов пользователей в некоторые списки в App Store.

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Эти резюме генерируются с помощью больших языковых моделей для «компиляции основных моментов и ключевой информации из отзывов пользователей в короткие абзацы», согласно информации на сайте Apple для разработчиков.

По примеру Apple, аннотации используют естественный язык, чтобы выделить то, что пользователи говорят о приложении, начиная с положительных отзывов и заканчивая отрицательными. Apple заявляет, что резюме будут обновляться по меньшей мере раз в неделю по мере добавления новых отзывов, а пользователи смогут нажать и удерживать отзыв, чтобы сообщить о любых проблемах с функцией.

Сначала аннотации будут доступны в американском App Store для приложений и игр, опубликованных на английском языке, и только для тех, которые имеют достаточное количество отзывов, чтобы создать аннотацию. В других странах и языках они будут доступны позже в этом году.

Этот шаг Apple следует за тем, как в 2023 году Amazon добавила на свой сайт электронной коммерции краткие обзоры, сгенерированные искусственным интеллектом, подчеркивающие преимущества товара. Эти краткие абзацы «освещают особенности продукта и мнения клиентов, часто упоминаемые в письменных отзывах,» и появляются над полными отзывами.

Теоретически резюме отзывов должны быть полезны, избавляя вас от необходимости перечитывать кучу отзывов, чтобы получить «основные моменты». Но они также потенциально могут быть полезны для игр и, скорее всего, будут только поощрять недобросовестные компании наполнять разделы с обзорами.

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По моему опыту работы с обзорами Amazon, я считаю, что сосредоточенность на положительных аспектах в первую очередь может показаться неискренней. Я зарабатываю на жизнь тем, что я делаю обзоры товаров, и если что-то плохое, это будет первое, что я скажу.

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