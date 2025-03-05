Apple представила iPad Air с чипом M-3 и планшет с удвоенным объемом памяти — Finance.ua

Apple представила iPad Air с чипом M-3 и планшет с удвоенным объемом памяти Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Apple представила iPad Air с чипом M-3 и планшет с удвоенным объемом памяти

Впервые за более чем два года Apple обновила базовую модель своего планшета, представив iPad 11-го поколения с помощью простого пресс-релиза.

В отличие от последних устройств компании, новый iPad не получил поддержки Apple Intelligence. Устройство оснащено обновленным чипом A16, а также «удвоенным начальным объемом памяти» — 128 ГБ. Наверное, на этом обновление в планшете можно считать исчерпанным.

Начальная цена Apple iPad 11 поколения составляет $349. Новинка поступит в продажу с 12 марта в разных цветах, включая синий, розовый, желтый и серебристый.

Для более требовательных пользователей Apple припасла обновленный планшет iPad Air. Эта версия получила более существенное обновление характеристик по сравнению с устройством предыдущего поколения. Новый iPad Air имеет мощный чип M 3 . Как заявляет Apple, этот планшет вдвое быстрее Air на базе M 1 и Air на базе A14 Bionic.

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Благодаря этому мощному процессору планшет может похвастаться поддержкой функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, хотя самим функциям пока хвастаться особенно нечем.

Новый Apple iPad Air поставляется в четырех цветах, а также в 11- и 13-дюймовых модификациях. Цена меньшей версии начинается от $599, а за больше придется заплатить от $799. Также есть новая съемная клавиатура Magic Keyboard ($269 за меньшую модель и $319 долларов за большую), которая включает в себя дополнительный ряд функциональных клавиш и больший трекпад, который раньше можно было получить только на версии Pro.

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