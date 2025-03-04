Apple откладывает внедрение полноценного AI-обновления Siri до 2027 года — Finance.ua
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Apple откладывает внедрение полноценного AI-обновления Siri до 2027 года

Технологии&Авто
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Apple откладывает внедрение полноценного AI-обновления Siri до 2027 года
Apple откладывает внедрение полноценного AI-обновления Siri до 2027 года
Apple сталкивается с задержками во внедрении современной разговорной версии Siri, которая теперь ожидается не ранее iOS 20 в 2027 году. Промежуточное обновление с использованием больших языковых моделей планируется для iOS 18.5, но оно будет работать отдельно от существующей архитектуры Siri. Эти задержки связаны с проблемами развития, нехваткой оборудования и внутренними трудностями в AI-отделе Apple.
Промежуточное обновление, использующее большие языковые модели (LLM), планируется для iOS 18.5. Однако это обновление будет работать отдельно от существующей архитектуры Siri и может не обеспечить бесшовную работу. Apple стремится объединить обе технологии в единую архитектуру, способную обрабатывать как базовые задачи, так и более сложные, контекстно-зависимые функции.
Задержки связаны с проблемами развития, нехваткой оборудования для обучения AI и внутренними трудностями в AI-отделе Apple, включая неэффективное руководство и переход сотрудников к конкурентам. Между тем Amazon сталкивается с подобными вызовами при обновлении Alexa, но, по сообщениям, находится на более продвинутой стадии развития.
По материалам:
double.news
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