Apple откладывает внедрение полноценного AI-обновления Siri до 2027 года — Finance.ua

Apple откладывает внедрение полноценного AI-обновления Siri до 2027 года Сегодня 06:42 — Технологии&Авто

Apple откладывает внедрение полноценного AI-обновления Siri до 2027 года

Apple сталкивается с задержками во внедрении современной разговорной версии Siri, которая теперь ожидается не ранее iOS 20 в 2027 году. Промежуточное обновление с использованием больших языковых моделей планируется для iOS 18.5, но оно будет работать отдельно от существующей архитектуры Siri. Эти задержки связаны с проблемами развития, нехваткой оборудования и внутренними трудностями в AI-отделе Apple.

Промежуточное обновление, использующее большие языковые модели (LLM), планируется для iOS 18.5. Однако это обновление будет работать отдельно от существующей архитектуры Siri и может не обеспечить бесшовную работу. Apple стремится объединить обе технологии в единую архитектуру, способную обрабатывать как базовые задачи, так и более сложные, контекстно-зависимые функции.

Задержки связаны с проблемами развития, нехваткой оборудования для обучения AI и внутренними трудностями в AI-отделе Apple, включая неэффективное руководство и переход сотрудников к конкурентам. Между тем Amazon сталкивается с подобными вызовами при обновлении Alexa, но, по сообщениям, находится на более продвинутой стадии развития.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.