Apple откроет завод по производству ИИ-серверов в Техасе: инвестиции составят $500 миллиардов — Finance.ua

Apple откроет завод по производству ИИ-серверов в Техасе: инвестиции составят $500 миллиардов
Американская компания Apple планирует открыть завод по производству серверов с искусственным интеллектом в штате Техас в рамках инвестиций в сумму 500 миллиардов долларов.
Об этом сообщает CNBC.
Давление со стороны властей США
Технологический гигант сталкивается с давлением со стороны администрации Трампа по выбору места для производства своей продукции. В настоящее время Apple собирает большую часть своей продукции в Китае.
Компания заявила, что будет работать с партнерами над запуском в Хьюстоне завода по производству серверов для Apple Intelligence, персонального ассистента с искусственным интеллектом для компьютеров iPhone, iPad и Mac.
Площадь предприятия составит 223 225 квадратных метров.
Планируется, что новый завод, который приступит к работе в 2026 году, станет частью крупного инвестиционного плана, который Apple обязуется реализовать в течение следующих четырех лет.
Новые рабочие места
Кроме того, Apple заявила, что планирует нанять около 20 тысяч новых сотрудников в США.
Большинство будут заняты в области исследования, разработки программного обеспечения, искусственного интеллекта и машинного обучения.
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