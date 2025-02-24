Apple инвестирует 500 миллиардов долларов в США в ответ на пошлины Трампа — Finance.ua
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Apple инвестирует 500 миллиардов долларов в США в ответ на пошлины Трампа

Фондовый рынок
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Apple инвестирует 500 миллиардов долларов в США в ответ на пошлины Трампа
Apple инвестирует 500 миллиардов долларов в США в ответ на пошлины Трампа
Apple объявила о планах создать 20 000 рабочих мест в США, инвестировав 500 миллиардов долларов.
Об этом пишет The Verge.
Компания Apple объявила о реализации масштабного инвестиционного плана в течение следующих четырех лет.
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Apple заявляет, что расширит свои мощности и наймет больше персонала в Мичигане, Техасе, Калифорнии, Аризоне, Неваде, Айове, Орегоне, Северной Каролине и Вашингтоне.
План включает в себя строительство нового завода в Техасе, удвоение Фонда передового производства США, открытие производственной академии в Детройте и ускорение инвестиций в искусственный интеллект и кремниевую инженерию.
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Этот шаг стал следствием давления со стороны Дональда Трампа, призвавшего американские компании инвестировать больше средств в свои американские предприятия.
По материалам:
Економічна Правда
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