Трамп хочет ввести 25% пошлины на импортные автомобили, лекарства и микросхемы — Finance.ua

Трамп хочет ввести 25% пошлины на импортные автомобили, лекарства и микросхемы Сегодня 15:43

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести тарифы на импортные автомобили в размере около 25%, а также аналогичные пошлины на зарубежные полупроводники и фармацевтические препараты.

Об этом он заявил во вторник в штате Флорида, передает Укринформ со ссылкой на Reuters

«Трамп давно выступает против того, что он называет несправедливым отношением к американскому автомобильному экспорту на внешних рынках», — отмечает издание.

В частности, Евросоюз берет 10% пошлины на импорт транспортных средств, в то время как у Соединенных Штатов сейчас тарифная ставка на легковые автомобили в размере 2,5%. Однако, если речь идет о пикапах и грузовиках, Штаты взимают 25% пошлины с импортных моделей — кроме Мексики и Канады.

Кроме того, Трамп заявил журналистам, что введет дополнительные пошлины на импорт фармацевтических препаратов и полупроводниковых чипов. По его словам, они также будут начинаться с «25% или выше».

Укрінформ По материалам:

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