Трамп хочет ввести 25% пошлины на импортные автомобили, лекарства и микросхемы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп хочет ввести 25% пошлины на импортные автомобили, лекарства и микросхемы

55
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести тарифы на импортные автомобили в размере около 25%, а также аналогичные пошлины на зарубежные полупроводники и фармацевтические препараты.
Об этом он заявил во вторник в штате Флорида, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.
«Трамп давно выступает против того, что он называет несправедливым отношением к американскому автомобильному экспорту на внешних рынках», — отмечает издание.
В частности, Евросоюз берет 10% пошлины на импорт транспортных средств, в то время как у Соединенных Штатов сейчас тарифная ставка на легковые автомобили в размере 2,5%. Однако, если речь идет о пикапах и грузовиках, Штаты взимают 25% пошлины с импортных моделей — кроме Мексики и Канады.
Кроме того, Трамп заявил журналистам, что введет дополнительные пошлины на импорт фармацевтических препаратов и полупроводниковых чипов. По его словам, они также будут начинаться с «25% или выше».
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.