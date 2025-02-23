Apple может повысить цены на iPhone и Mac из-за пошлин Трампа — Finance.ua

Apple может повысить цены на iPhone и Mac из-за пошлин Трампа Сегодня 05:09 — Технологии&Авто

Apple может повысить цены на iPhone и Mac из-за пошлин Трампа

По прогнозам Bank of America, Apple придется существенно повысить цены на iPhone и другие продукты или полностью компенсировать будущие пошлины, предложенные Дональдом Трампом.

В настоящее время Уолл-стрит и Мэйн-стрит пытаются предусмотреть последствия масштабных планов Трампа для бизнеса после того, как тот на прошлой неделе подписал меморандум о введении «взаимных пошлин» для иностранных государств.

На днях о 10% повышении цен на ноутбуки сообщила компания Acer, а ныне эксперты прогнозируют такое же решение от Apple.

Как пошлины Трампа повлияют на доходы Apple

Аналитик Bank of America Вамси Мохан (через BGR ) предупреждает, что «прибыли компании пострадают независимо от ее реакции» и рассматривает сценарии, когда Apple либо сохраняет цены на том же уровне в США, либо повышает их.

«По нашим оценкам, Apple продает в США 50 миллионов iPhone, 15 миллионов iPad и 10 миллионов Mac в год», — говорит Мохан.

«Мы предполагаем, что 100% продающихся в США устройств будут облагаться 10% тарифом. По сценарию, когда Apple не поднимет цены в США, мы видим негативное влияние на прибыль на акцию в размере 0,26 доллара в календарном 2026 году».

Если Apple повысит цены на 3% в США, влияние на прибыль будет составлять 0,21 доллара США в 2026 календарном году после падения продаж на 5%.

«Если спрос окажется неэластичным, влияние на Apple будет еще меньше. Apple придется повысить цены примерно на 9%, чтобы компенсировать влияние 10% тарифов (с меньшим количеством проданных единиц на 5%)», — сказал Мохан.

Так же, по словам аналитика, план Трампа по взаимным тарифам отменил потенциальный обходной путь для Apple в Индии, которая могла избежать некоторых сборов, наложенных на Китай (в настоящее время около 15% iPhone уже производятся в Индии).

Как могут измениться цены на iPhone

Если Apple передаст покупателям тарифы Трампа, то базовый iPhone 17 может стоить $870 вместо $799, тогда как стоимость iPhone 17 Pro будет стартовать от $1089 (почти на $100 дороже предшественника).

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Также можно предположить, что Apple могла уже учесть тарифы в цене iPhone 16e, который стоит $599 (без повышения в 9% его цена осталась бы на уровне $549).

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