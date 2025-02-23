Apple может повысить цены на iPhone и Mac из-за пошлин Трампа — Finance.ua

Apple может повысить цены на iPhone и Mac из-за пошлин Трампа
По прогнозам Bank of America, Apple придется существенно повысить цены на iPhone и другие продукты или полностью компенсировать будущие пошлины, предложенные Дональдом Трампом.
В настоящее время Уолл-стрит и Мэйн-стрит пытаются предусмотреть последствия масштабных планов Трампа для бизнеса после того, как тот на прошлой неделе подписал меморандум о введении «взаимных пошлин» для иностранных государств.
На днях о 10% повышении цен на ноутбуки сообщила компания Acer, а ныне эксперты прогнозируют такое же решение от Apple.
Как пошлины Трампа повлияют на доходы Apple
Аналитик Bank of America Вамси Мохан (через BGR) предупреждает, что «прибыли компании пострадают независимо от ее реакции» и рассматривает сценарии, когда Apple либо сохраняет цены на том же уровне в США, либо повышает их.
«По нашим оценкам, Apple продает в США 50 миллионов iPhone, 15 миллионов iPad и 10 миллионов Mac в год», — говорит Мохан.
«Мы предполагаем, что 100% продающихся в США устройств будут облагаться 10% тарифом. По сценарию, когда Apple не поднимет цены в США, мы видим негативное влияние на прибыль на акцию в размере 0,26 доллара в календарном 2026 году».
Если Apple повысит цены на 3% в США, влияние на прибыль будет составлять 0,21 доллара США в 2026 календарном году после падения продаж на 5%.
«Если спрос окажется неэластичным, влияние на Apple будет еще меньше. Apple придется повысить цены примерно на 9%, чтобы компенсировать влияние 10% тарифов (с меньшим количеством проданных единиц на 5%)», — сказал Мохан.
Так же, по словам аналитика, план Трампа по взаимным тарифам отменил потенциальный обходной путь для Apple в Индии, которая могла избежать некоторых сборов, наложенных на Китай (в настоящее время около 15% iPhone уже производятся в Индии).
Как могут измениться цены на iPhone
Если Apple передаст покупателям тарифы Трампа, то базовый iPhone 17 может стоить $870 вместо $799, тогда как стоимость iPhone 17 Pro будет стартовать от $1089 (почти на $100 дороже предшественника).
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Также можно предположить, что Apple могла уже учесть тарифы в цене iPhone 16e, который стоит $599 (без повышения в 9% его цена осталась бы на уровне $549).
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