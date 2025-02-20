Apple представила новый iPhone 16Е— замену «бюджетному» SE за $599 — Finance.ua

Apple представила новый iPhone 16Е— замену «бюджетному» SE за $599 Сегодня 09:49 — Технологии&Авто

Apple представила новый iPhone 16Е— замену «бюджетному» SE за $599

Apple официально представила свой новый «бюджетный» смартфон iPhone 16E (предшествующие слухи подтвердились), а вместе с тем окончательно распрощалась с кнопкой Home и классическим сенсором Touch ID. Новый смартфон получил Face ID, обновленный дизайн, чип A18 и поддержку фирменных инструментов ИИ Apple Intelligence.

iPhone 16E можно считать своеобразным продолжением iPhone SE, однако на этот раз Apple отказалась от устаревшего дизайна. Облик новинки основан на iPhone 14 (2022 года), а это означает, что вместо больших рамок и кнопки Home смартфон получил вырез для Face ID — хоть и не Dynamic Island, как у флагманских моделей.

Вместе с тем Apple отказалась от компактных смартфонов. iPhone 16E оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, так что по габаритам он почти идентичен обычному iPhone 16. Если вам нужен iPhone поменьше — придется ждать iPhone 17 Air, которому слухи приписывают компактность.

Новый iPhone 16E получил настраиваемую кнопку Action Button, но не новый элемент управления камерой Camera Control, который вы найдете в серии iPhone 16. Он также заменил проприетарный порт Lightning универсальным USB-C, что теперь является требованием для продажи телефона в ЕС.

Внутри находится чипсет A18, тот же, что и в iPhone 16. Это делает 16E достаточно мощным для запуска Apple Intelligence — набора инструментов искусственного интеллекта, включающего итоги уведомлений. Даже iPhone 15 без Pro не может этим похвастаться, поэтому 16E — один из самых мощных iPhone. Apple ранее подтвердила, что 8 ГБ оперативной памяти является минимумом для поддержки Apple Intelligence в серии iPhone 16, поэтому вполне возможно, что у 16E — по крайней мере столько же памяти. Базовый объем хранилища также увеличен с 64 ГБ до 128 ГБ.

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Устройство имеет только одну 48-мегапиксельную камеру на задней панели. Отсутствие дополнительных камер можно считать самым большим недостатком по сравнению с другими телефонами компании. В то же время новинка предлагает беспроводную зарядку и защиту от пыли и воды, так что других важных жертв не предвидится.

Что интересно, iPhone 16E стал первым iPhone, у которого есть модем, разработанный самой Apple. Компания потратила годы, пытаясь отказаться от модемов Qualcomm, и мы наконец-то видим плоды этого труда. Большой вопрос сейчас состоит в том, насколько хорошо работает новый модем и готова ли Apple выпустить собственные компоненты связи в линейке iPhone 17 позже в этом году. Вероятно, бюджетный iPhone 16E станет своеобразным тестовым полигоном в реальных условиях эксплуатации.

Новый iPhone 16E станет доступным для предварительного заказа завтра по цене от $599. И это значительно дороже стартовой цены предыдущей модели iPhone SE 2022 года ($429). Новинка поступит в продажу 28 февраля.

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