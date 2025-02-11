В 2025 году Apple представит пять новых моделей iPhone — Finance.ua

В 2025 году Apple представит пять новых моделей iPhone Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

В 2025 году Apple представит пять новых моделей iPhone

Apple имеет множество успешных продуктов, но iPhone остается самым большим среди них. В этом году компания производит пять новых моделей, и вот что мы можем ожидать от каждой из них.

iPhone SE 4

Бюджетный iPhone, не обновлявшийся с 2022 года, получает значительные изменения в первой обновленной версии. Одним из основных изменений станет отказ от кнопки «Домой» и переход на OLED-дисплей с выемкой, который занимает всю переднюю панель.

Новое поколение iPhone SE может похвастаться следующими флагманскими функциями:

чип A18;

8 ГБ оперативной памяти;

поддержка Apple Intelligence;

основная камера 48 Мп;

порт USB-C.

Кроме того, ожидается, что дебют первого собственного 5G-модема от Apple, что сделает iPhone SE 4 еще более привлекательным бюджетным вариантом.

iPhone 17 Air

В этом году вместо iPhone Plus на рынке появится iPhone 17 Air. Эта модель будет отличаться ультратонким дизайном и не будет слишком насыщенной в плане функций. У нее будут:

чип A19 (не A19 Pro);

8 ГБ оперативной памяти;

собственный 5G-модем от Apple;

дисплей с высокой частотой обновления.

17 Air станет самым тонким iPhone от Apple и предложит новый размер дисплея, который может стать идеальным компромиссом между моделями Pro. После многих лет незначительных изменений в дизайне, этот iPhone обещает быть захватывающим и необычайно стильным.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro не будет уступать своим предшественникам. Он сохраняет тот же 6,3-дюймовый дисплей, но с новыми изменениями в дизайне, в частности с обновленной алюминиевой рамкой и большим прямоугольным выступом камеры.

Основные характеристики:

чип A19 Pro;

12 ГБ оперативной памяти;

модем 5G от Qualcomm;

обновленная передняя камера на 24 МП для лучшего качества селфи.

Ожидается также улучшение камеры, которое придаст новые возможности для съемки.

iPhone 17 Pro Max

Как всегда, iPhone 17 Pro Max получит все лучшие характеристики меньшей модели 17 Pro, но с несколькими дополнительными преимуществами, такими как большее время автономной работы благодаря большему размеру.

Согласно слухам, Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island, что может означать интеграцию Face ID в дисплей, хотя пока это не подтверждено.

iPhone 17

Модель iPhone 17 будет основополагающей для 2025 года, и хотя она вряд ли превзойдет предшественника iPhone 16, это будет мощный смартфон. Вот что ожидается:

чип A19;

8 ГБ оперативной памяти;

камера 24 МП;

6,1-дюймовый дисплей.

iPhone будет представлять серьезную конкуренцию для моделей Air и Pro, а также для более доступного iPhone SE 4.

iTechua По материалам:

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