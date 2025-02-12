Apple нашла партнера для запуска ИИ в Китае — Finance.ua

Apple нашла партнера для запуска ИИ в Китае
Apple будет сотрудничать с Alibaba для запуска Apple Intelligence в Китае после неудачных переговоров с DeepSeek и ByteDance.
Об этом сообщает The Information.
Что произошло
Apple договорилась с Alibaba, чтобы запустить свою систему ИИ Apple Intelligence в Китае. Ранее компания рассматривала партнерство с DeepSeek и ByteDance, но в конце концов отказалась от этой идеи.
Первоначально Apple хотела работать с китайской компанией Baidu, но возникли технические проблемы. Поэтому Apple Intelligence до сих пор недоступен в Китае, что повлияло на продажи iPhone — они упали на 11%.
Между тем, китайские бренды, в частности Huawei, воспользовались этой ситуацией и усилили свои позиции. Эта новость появилась перед выходом нового iPhone SE — бюджетного смартфона, популярного в Китае и Индии.
Почему это интересно
Недавно Apple опубликовала исследование, в котором говорится о создании роботизированной лампы, способной выполнять различные задачи по дому. Роботы имеют камеру, микрофон, динамик и проектор, а также реагируют на жесты и голосовые команды.
Когда исследователь включает музыку, робот Expressive танцует, а когда спрашивает погоду — смотрит в окно. Он также помогает при работе, изменяя направление света, или напоминает пить воду, толкая стакан. Этот гаджет может появиться в 2026 или 2027 году и будет стоить около $1000.
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