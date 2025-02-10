Apple показала на відео прототип настільного робота-лампи (відео) — Finance.ua

Apple показала на відео прототип настільного робота-лампи (відео) Сьогодні 04:04 — Технології&Авто

Apple показала на відео прототип настільного робота-лампи (відео)

Команда дослідників Apple у сфері робототехніки створила та протестувала настільного робота з реалістичними рухами. Відео з демонстрацією пристрою з’явилося минулого місяця на офіційному сайті Apple Machine Learning Research.

Про це пише MacRumors

Який вигляд має робот та що вміє робити

Робот, який за зовнішнім виглядом нагадує настільну лампу, може взаємодіяти з користувачем у природний спосіб. Наприклад, на запитання про погоду він повертається до вікна, ніби «дивиться» назовні, і лише після цього відповідає. У іншому епізоді користувач каже, що планує похід, а робот має засмучений вигляд, дізнавшись, що його не запросили.

Пристрій також реагує на жести, змінюючи освітлення для знімання на iPhone, штовхає чашку на стіл ближче до людини, нагадуючи про потребу випити води, а також проєктує навчальне відео на стіну, коли користувач збирає 3D-принтер. В одному з моментів робот навіть починає танцювати під музику, виконуючи роль соціального компаньйона.

Чи стане цей робот частиною майбутніх пристроїв Apple

За даними Bloomberg, Apple також працює над настільним роботом із дисплеєм, схожим на iPad, прикріпленим до механічної руки. Якщо компанія не змінить плани, його можуть представити вже у 2026 або 2027 році.

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Пристрій, ймовірно, отримає підтримку голосового помічника Siri та функцій Apple Intelligence. Очікується, що робот зможе розпізнавати голоси та виконувати команди, як-от «подивися на мене», автоматично повертаючи дисплей до користувача під час відеодзвінків FaceTime.

Ця розробка може стати більш просунутою версією розумного домашнього хаба, реліз якого очікується цього року. За даними Марка Гурмана, Apple орієнтується на ціну близько 1000 доларів, але фінальна вартість пристрою ще може змінитися.

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