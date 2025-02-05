Apple презентувала Apple Invites — новий додаток для організації подій — Finance.ua
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Apple презентувала Apple Invites — новий додаток для організації подій

Технології&Авто
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Apple презентувала Apple Invites — новий додаток для організації подій
Apple презентувала Apple Invites — новий додаток для організації подій
Apple представила новий додаток Apple Invites, який спрощує процес організації подій та запрошень. Користувачі можуть легко створювати персоналізовані запрошення, керувати списками гостей, ділитися спільними альбомами та навіть створювати плейлисти для подій. Додаток інтегрується з iCloud та доступний для iPhone з iOS 18.
Apple Invites дозволяє користувачам створювати цифрові запрошення з використанням персоналізованих дизайнів, обираючи фото зі своєї галереї або спеціально підготовлених зображень. Інтеграція з Apple Maps та прогнозом погоди допомагає гостям зручно спланувати свій візит.
Функція спільних альбомів дає змогу всім учасникам додавати фотографії та відео з події, а завдяки підтримці спільних плейлистів Apple Music організатори можуть створювати музичний супровід для заходів.
Apple також впровадила елементи штучного інтелекту, які допомагають формулювати тексти запрошень та підбирати візуальні матеріали.
Додаток безкоштовний для всіх користувачів iPhone з iOS 18, а також доступний у вебверсії через icloud.com/invites. Функції управління запрошеннями доступні підписникам iCloud+, тоді як будь-хто може відповідати на запрошення без необхідності мати Apple ID.
За матеріалами:
double.news
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