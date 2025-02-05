Apple презентовала Apple Invites — новое приложение для организации событий — Finance.ua
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Apple презентовала Apple Invites — новое приложение для организации событий

Технологии&Авто
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Apple презентовала Apple Invites — новое приложение для организации событий
Apple презентовала Apple Invites — новое приложение для организации событий
Apple представила новое приложение Apple Invites, которое упрощает процесс организации событий и приглашений. Пользователи могут легко создавать персональные приглашения, управлять списками гостей, делиться общими альбомами и даже создавать плейлисты для событий. Приложение интегрируется с iCloud и доступно для iPhone с iOS 18.
Apple Invites позволяет пользователям создавать цифровые приглашения с использованием персональных дизайнов, выбирая фото из своей галереи или специально подготовленных изображений. Интеграция с Apple Maps и прогноз погоды помогает гостям удобно спланировать свой визит.
Функция совместных альбомов позволяет всем участникам добавлять фотографии и видео с события, а благодаря поддержке совместных плейлистов Apple Music организаторы могут создавать музыкальное сопровождение для мероприятий.
Apple также ввела элементы искусственного интеллекта, которые помогают формулировать тексты приглашений и подбирать визуальные материалы.
Приложение бесплатно для всех пользователей iPhone с iOS 18, а также доступно в веб-версии через icloud.com/invites. Функции управления приглашениями доступны подписчикам iCloud+, в то время как любой может отвечать на приглашение без необходимости иметь Apple ID.
По материалам:
double.news
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