Apple презентовала Apple Invites — новое приложение для организации событий Сегодня 23:47 — Технологии&Авто

Apple презентовала Apple Invites — новое приложение для организации событий

Apple представила новое приложение Apple Invites, которое упрощает процесс организации событий и приглашений. Пользователи могут легко создавать персональные приглашения, управлять списками гостей, делиться общими альбомами и даже создавать плейлисты для событий. Приложение интегрируется с iCloud и доступно для iPhone с iOS 18.

Apple Invites позволяет пользователям создавать цифровые приглашения с использованием персональных дизайнов, выбирая фото из своей галереи или специально подготовленных изображений. Интеграция с Apple Maps и прогноз погоды помогает гостям удобно спланировать свой визит.

Функция совместных альбомов позволяет всем участникам добавлять фотографии и видео с события, а благодаря поддержке совместных плейлистов Apple Music организаторы могут создавать музыкальное сопровождение для мероприятий.

Apple также ввела элементы искусственного интеллекта, которые помогают формулировать тексты приглашений и подбирать визуальные материалы.

Приложение бесплатно для всех пользователей iPhone с iOS 18, а также доступно в веб-версии через icloud.com/invites. Функции управления приглашениями доступны подписчикам iCloud+, в то время как любой может отвечать на приглашение без необходимости иметь Apple ID.

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