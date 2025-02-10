Apple показала на видео прототип настольного робота-лампы (видео) — Finance.ua

Apple показала на видео прототип настольного робота-лампы (видео) Сегодня 04:04 — Технологии&Авто

Apple показала на видео прототип настольного робота-лампы (видео)

Команда исследователей Apple в сфере робототехники создала и протестировала настольную работу с реалистичными движениями. Видео с демонстрацией устройства появилось в прошлом месяце на официальном сайте Apple Machine Learning Research.

Об этом пишет MacRumors

Как выглядит робот и что умеет делать

Робот, который по внешнему виду напоминает настольную лампу, может взаимодействовать с пользователем естественным способом. К примеру, на вопрос о погоде он поворачивается к окну, будто «смотрит» наружу, и только после этого отвечает. В другом эпизоде ​​пользователь говорит, что планирует поход, а робот выглядит расстроенным, узнав, что его не пригласили.

Устройство также реагирует на жесты, меняя освещение для съемки на iPhone, толкает чашку на стол поближе к человеку, напоминая о необходимости выпить воды, а также проектирует обучающее видео на стену, когда пользователь собирает 3D-принтер. В одном из моментов робот даже начинает танцевать под музыку, исполняя роль социального компаньона.

Станет ли этот робот частью будущих устройств Apple

По данным Bloomberg, Apple также работает над настольным роботом с дисплеем, похожим на iPad, прикрепленным к механической руке. Если компания не изменит планов, его могут представить уже в 2026 или 2027 году.

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Устройство, вероятно, получит поддержку голосового помощника Siri и функций Apple Intelligence. Ожидается, что робот сможет распознавать голоса и выполнять команды, например «посмотри на меня», автоматически поворачивая дисплей к пользователю во время видеозвонков FaceTime.

Эта технология может стать более продвинутой версией умного домашнего хаба, релиз которого ожидается в этом году. По данным Марка Гурмана, Apple ориентируется на цену около 1000 долларов, но финальная стоимость устройства еще может измениться.

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