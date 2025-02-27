Apple закрыла россиянам доступ к корпоративной программе разработчиков — Finance.ua

Apple закрыла россиянам доступ к корпоративной программе разработчиков
Apple заблокировала доступ российским разработчикам к программе Apple Developer Enterprise Program (ADEP). Как сообщают российские ІТ-источники, доступ к платформе был прекращен 12 февраля.
Об этом пишет MacRumors.
Поэтому разработчики из россии больше не могут использовать ADEP для создания и распространения собственных iOS-приложений для внутреннего использования без необходимости публикации в App Store. Одна из IT-компаний подтвердила, что все данные в рамках программы были удалены, что сделало невозможным ее дальнейшее использование.
Перед этим Apple, вероятно, предупреждала компании, использовавшие корпоративные сертификаты, что те перестанут работать до середины февраля. Такие сертификаты позволяли разработчикам подписывать и распространять приложения вне App Store.
ADEP активно использовалась в россии для тестирования приложений без их официального выпуска в App Store. Также программа была важным инструментом для крупных компаний и разработчиков, которые создавали внутренние бизнес-приложения, корпоративные чат-боты, CRM-системы и логистические решения.
Несмотря на то, что Apple прекратила продажи своих продуктов в россии и ограничила работу некоторых сервисов, таких как Apple Pay, в ответ на вторжение в Украину App Store продолжает функционировать. В то же время Apple выполняет местные требования, удаляя определенные приложения, в частности VPN-сервисы и отдельные новостные приложения, по запросу российских властей.
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