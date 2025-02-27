Apple закрыла россиянам доступ к корпоративной программе разработчиков — Finance.ua

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Apple закрыла россиянам доступ к корпоративной программе разработчиков

Технологии&Авто
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Apple закрыла россиянам доступ к корпоративной программе разработчиков
Apple закрыла россиянам доступ к корпоративной программе разработчиков
Apple заблокировала доступ российским разработчикам к программе Apple Developer Enterprise Program (ADEP). Как сообщают российские ІТ-источники, доступ к платформе был прекращен 12 февраля.
Об этом пишет MacRumors.
Поэтому разработчики из россии больше не могут использовать ADEP для создания и распространения собственных iOS-приложений для внутреннего использования без необходимости публикации в App Store. Одна из IT-компаний подтвердила, что все данные в рамках программы были удалены, что сделало невозможным ее дальнейшее использование.
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Перед этим Apple, вероятно, предупреждала компании, использовавшие корпоративные сертификаты, что те перестанут работать до середины февраля. Такие сертификаты позволяли разработчикам подписывать и распространять приложения вне App Store.
ADEP активно использовалась в россии для тестирования приложений без их официального выпуска в App Store. Также программа была важным инструментом для крупных компаний и разработчиков, которые создавали внутренние бизнес-приложения, корпоративные чат-боты, CRM-системы и логистические решения.
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Несмотря на то, что Apple прекратила продажи своих продуктов в россии и ограничила работу некоторых сервисов, таких как Apple Pay, в ответ на вторжение в Украину App Store продолжает функционировать. В то же время Apple выполняет местные требования, удаляя определенные приложения, в частности VPN-сервисы и отдельные новостные приложения, по запросу российских властей.
По материалам:
mezha.media
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