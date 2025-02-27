Apple закрыла россиянам доступ к корпоративной программе разработчиков — Finance.ua

Apple закрыла россиянам доступ к корпоративной программе разработчиков 27.02.2025, 00:49 — Технологии&Авто

Apple закрыла россиянам доступ к корпоративной программе разработчиков

Apple заблокировала доступ российским разработчикам к программе Apple Developer Enterprise Program (ADEP). Как сообщают российские ІТ-источники, доступ к платформе был прекращен 12 февраля.

Об этом пишет MacRumors.

Поэтому разработчики из россии больше не могут использовать ADEP для создания и распространения собственных iOS-приложений для внутреннего использования без необходимости публикации в App Store. Одна из IT-компаний подтвердила, что все данные в рамках программы были удалены, что сделало невозможным ее дальнейшее использование.

Читайте также Apple инвестирует 500 миллиардов долларов в США в ответ на пошлины Трампа

Перед этим Apple, вероятно, предупреждала компании, использовавшие корпоративные сертификаты, что те перестанут работать до середины февраля. Такие сертификаты позволяли разработчикам подписывать и распространять приложения вне App Store.

ADEP активно использовалась в россии для тестирования приложений без их официального выпуска в App Store. Также программа была важным инструментом для крупных компаний и разработчиков, которые создавали внутренние бизнес-приложения, корпоративные чат-боты, CRM-системы и логистические решения.

Читайте также Apple прекратила продажу одной из моделей iPhone — причина

Несмотря на то, что Apple прекратила продажи своих продуктов в россии и ограничила работу некоторых сервисов, таких как Apple Pay, в ответ на вторжение в Украину App Store продолжает функционировать. В то же время Apple выполняет местные требования, удаляя определенные приложения, в частности VPN-сервисы и отдельные новостные приложения, по запросу российских властей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.