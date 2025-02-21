Apple прекратила продажу одной из моделей iPhone — причина Сегодня 22:31 — Технологии&Авто

Apple прекратила продажу одной из моделей iPhone — причина

Apple прекратила продажу iPhone 14 после выхода новой модели iPhone 16E.

Об этом пишет The Verge

Что случилось

Apple прекратила продажу iPhone 14, который исчез с сайта компании после выпуска новой модели iPhone 16E.

Apple убрала упоминание об iPhone 14 со своей навигационной панели, а также он больше не появляется при поиске. Решение о снятии с продаж iPhone 14 не стало неожиданностью, ведь новый iPhone 16E обладает лучшими характеристиками при той же цене.

Также в декабре 2024 года Apple начала снимать iPhone 14 и другие модели продаж в некоторых странах Европы из-за нового закона ЕС об обязательном использовании портов USB-C.

Почему это интересно

iOS 18.3 теперь поддерживает спутниковую связь через Starlink — Apple тайно работала над этим вместе со SpaceX и T-Mobile. Благодаря новой функции iPhone смогут автоматически подключаться к спутникам Starlink, если отсутствует сигнал мобильного оператора.

Пока что через Starlink можно только отправлять сообщения, но впоследствии планируют добавить возможность звонков и передачи данных. В настоящее время функция доступна только в США для клиентов T-Mobile с iPhone 14 или более новых версий — тестирование проводится среди ограниченной группы пользователей.

Кроме того, «Киевстар» заключил соглашение со Starlink, чтобы до конца 2025 года запустить в Украине спутниковую связь Direct to Cell. Глава компании Александр Комаров пояснил, что благодаря этому мобильная связь будет работать даже там, где нет традиционного покрытия, а пользователям понадобится только 4G-смартфон.

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