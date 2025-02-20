Apple представила новий iPhone 16Е — заміну «бюджетному» SE за $599 Сьогодні 09:49 — Технології&Авто

Apple представила новий iPhone 16Е — заміну «бюджетному» SE за $599

Apple офіційно представила свій новий «бюджетний» смартфон iPhone 16E (попередні чутки підтвердилися), а разом з тим остаточно попрощалася з кнопкою Home та класичним сенсором Touch ID. Натомість новий смартфон отримав Face ID, оновлений дизайн, чип A18 та підтримку фірмових інструментів ШІ Apple Intelligence.

iPhone 16E можна вважати своєрідним продовженням iPhone SE, проте цього разу Apple відмовилася від застарілого дизайну. Зовнішність новинки заснована на iPhone 14 (2022 року), а це означає, що замість великих рамок і кнопки Home смартфон отримав виріз для Face ID — хоч і не Dynamic Island, як у флагманських моделей.

Разом з тим Apple відмовилася від компактних смартфонів. iPhone 16E оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм, тож за габаритами він майже ідентичний звичайному iPhone 16. Якщо вам потрібен менший iPhone — доведеться чекати на iPhone 17 Air, якому чутки приписують компактність.

Новий iPhone 16E отримав настроювану кнопку Action Button, але не новий елемент керування камерою Camera Control, який ви знайдете в серії iPhone 16. Він також замінив пропрієтарний порт Lightning на універсальний USB-C, що тепер є вимогою для продажу телефону в ЄС.

Всередині знаходиться чипсет A18, той самий, що й в iPhone 16. Це робить 16E достатньо потужним для запуску Apple Intelligence ─ набору інструментів штучного інтелекту, який включає підсумки сповіщень. Навіть iPhone 15 без Pro не може цим похвалитися, тому 16E є одним з найпотужніших iPhone. Apple раніше підтвердила, що 8 ГБ оперативної пам’яті є мінімумом для підтримки Apple Intelligence в серії iPhone 16, тому цілком імовірно, що 16E також має принаймні стільки ж пам’яті. Базовий обсяг сховища також збільшено з 64 ГБ до 128 ГБ.

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Пристрій має лише одну 48-мегапіксельну камеру на задній панелі. Відсутність додаткових камер можна вважати найбільшим недоліком порівняно з іншими телефонами компанії. Водночас новинка пропонує бездротову зарядку та захист від пилу та води, отже інших важливих жертв не передбачається.

Що цікаво, iPhone 16E став першим iPhone, який має модем, розроблений самою Apple. Компанія витратила роки, намагаючись відмовитися від модемів Qualcomm, і ми нарешті бачимо плоди цієї праці. Велике питання зараз полягає у тому, наскільки добре працює новий модем і чи готова Apple випустити власні компоненти зв’язку в лінійці iPhone 17 пізніше цього року. Ймовірно, бюджетний iPhone 16E стане своєрідним тестовим полігоном в реальних умовах експлуатації.

Новий iPhone 16E стане доступним для попереднього замовлення завтра за ціною від $599. І це значно дорожче за стартову ціну попередньої моделі iPhone SE 2022 року ($429). Новинка надійде в продаж 28 лютого.

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