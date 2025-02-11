У 2025 році Apple представить п’ять нових моделей iPhone — Finance.ua

У 2025 році Apple представить п’ять нових моделей iPhone Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

У 2025 році Apple представить п’ять нових моделей iPhone

Apple має безліч успішних продуктів, але iPhone залишається найбільшим серед них. Цього року компанія випускає п’ять нових моделей, і ось що ми можемо очікувати від кожної з них.

iPhone SE 4

Бюджетний iPhone, який не оновлювався з 2022 року, отримує значні зміни в першій оновленій версії. Однією з основних змін стане відмова від кнопки «Додому» та перехід на OLED-дисплей з виїмкою, який займає всю передню панель.

Нове покоління iPhone SE може похвалитися такими флагманськими функціями:

чип A18;

8 ГБ оперативної пам’яті;

підтримка Apple Intelligence;

основна камера 48 Мп;

порт USB-C.

Крім того, очікується, що дебют першого власного 5G-модему від Apple, що зробить iPhone SE 4 ще привабливішим бюджетним варіантом.

iPhone 17 Air

Цього року замість iPhone Plus на ринку з’явиться iPhone 17 Air. Ця модель буде відрізнятися ультратонким дизайном і не буде надто насиченою в плані функцій. Вона матиме:

чип A19 (не A19 Pro);

8 ГБ оперативної пам’яті;

власний 5G-модем від Apple;

дисплей з високою частотою оновлення.

17 Air стане найтоншим iPhone від Apple і запропонує новий розмір дисплея, який може стати ідеальним компромісом між моделями Pro. Після багатьох років незначних змін в дизайні, цей iPhone обіцяє бути захоплюючим і надзвичайно стильним.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro не буде поступатися своїм попередником. Він зберігатиме той самий 6,3-дюймовий дисплей, але з новими змінами в дизайні, зокрема, з оновленою алюмінієвою рамкою та більшим прямокутним виступом камери.

Основні характеристики:

чип A19 Pro;

12 ГБ оперативної пам’яті;

модем 5G від Qualcomm;

оновлена передня камера на 24 МП для кращої якості селфі.

Очікується також покращення камери, яке додасть нових можливостей для зйомки.

iPhone 17 Pro Max

Як завжди, iPhone 17 Pro Max отримає всі найкращі характеристики меншої моделі 17 Pro, але з кількома додатковими перевагами, такими як більший час автономної роботи завдяки більшому розміру.

Згідно з чутками, Pro Max отримає зменшений Dynamic Island, що може означати інтеграцію Face ID в дисплей, хоча поки це не підтверджено.

iPhone 17

Модель iPhone 17 буде основною для 2025 року, і хоча вона навряд чи перевершить попередника iPhone 16, це буде потужний смартфон. Ось що очікується:

чип A19;

8 ГБ оперативної пам’яті;

камера 24 МП;

6,1-дюймовий дисплей.

Цей iPhone буде серйозною конкуренцією для моделей Air та Pro, а також для більш доступного iPhone SE 4.

iTechua За матеріалами:

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