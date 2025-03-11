Apple готовит масштабное обновление ПО для iPhone, iPad и Mac — Finance.ua
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Apple готовит масштабное обновление ПО для iPhone, iPad и Mac

Технологии&Авто
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Apple готовит масштабное обновление ПО для iPhone, iPad и Mac
Apple готовит масштабное обновление ПО для iPhone, iPad и Mac
Американская компания Apple готовит масштабное обновление программного обеспечения для iPhone, iPad и Mac: для унификации операционной системы и упрощения навигации будут трансформировать интерфейс.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам собеседников издания, одно из самых масштабных обновлений должно состояться в конце этого года. Оно коренным образом изменит интерфейс, в частности, будет проведено обновление стиля иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок. В настоящее время они отличаются в macOS, iOS и visionOS. Это может сделать переход с одного устройства на другое неудобным.
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Компания работает над тем, чтобы упростить навигацию для пользователей и облегчить управление устройствами. Разработка в значительной степени базируется на программном обеспечении Vision Pro. Вместе с тем Apple не собирается объединять свои операционные системы.
«Изменения произойдут в iOS 19 и iPadOS 19 под кодовым названием „Luck“, а также в macOS 16, получившей название „Cheer“. Они выходят далеко за рамки нового дизайна и эстетических доработок. Программное обеспечение ознаменует собой наиболее значительное обновление Mac со времен операционной системы Big Sur в 2020 году. Для iPhone это будет самое большое обновление со времен iOS 7 в 2013 году», — говорится в сообщении.
Представитель Apple отказался от комментариев.
По материалам:
Espreso.tv
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