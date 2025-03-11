Apple готовит масштабное обновление ПО для iPhone, iPad и Mac — Finance.ua

Apple готовит масштабное обновление ПО для iPhone, iPad и Mac Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Apple готовит масштабное обновление ПО для iPhone, iPad и Mac

Американская компания Apple готовит масштабное обновление программного обеспечения для iPhone, iPad и Mac: для унификации операционной системы и упрощения навигации будут трансформировать интерфейс.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседников издания, одно из самых масштабных обновлений должно состояться в конце этого года. Оно коренным образом изменит интерфейс, в частности, будет проведено обновление стиля иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок. В настоящее время они отличаются в macOS, iOS и visionOS. Это может сделать переход с одного устройства на другое неудобным.

Читайте также Apple откладывает внедрение полноценного AI-обновления Siri до 2027 года

Компания работает над тем, чтобы упростить навигацию для пользователей и облегчить управление устройствами. Разработка в значительной степени базируется на программном обеспечении Vision Pro. Вместе с тем Apple не собирается объединять свои операционные системы.

«Изменения произойдут в iOS 19 и iPadOS 19 под кодовым названием „Luck“, а также в macOS 16, получившей название „Cheer“. Они выходят далеко за рамки нового дизайна и эстетических доработок. Программное обеспечение ознаменует собой наиболее значительное обновление Mac со времен операционной системы Big Sur в 2020 году. Для iPhone это будет самое большое обновление со времен iOS 7 в 2013 году», — говорится в сообщении.

Представитель Apple отказался от комментариев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.