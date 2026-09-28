Tesla начала поставки электрогрузовиков Semi

Tesla на прошлой неделе начала поставки электрогрузовиков Semi первой группе клиентов. Компания объявила об этом на заводе в Спарксе, штат Невада, спустя почти девять лет после презентации модели Илоном Маском.
Среди клиентов Tesla, приглашенных на презентацию, были PepsiCo, DHL и US Foods. Грузовики с логотипами этих компаний показали у завода.
Илон Маск не присутствовал на мероприятии. В записанном видеообращении он призвал клиентов увеличивать заказ, отметив, что очередь на Semi уже значительна.
Tesla представила Semi в 2017 году и первоначально планировала начать производство в 2019 году. Первый грузовик с высокосерийной производственной линии компания выпустила в апреле 2026 года. В июле Tesla сообщила акционерам, что серийное производство Semi начнется в 2026 году.