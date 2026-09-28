Tesla начала поставки электрогрузовиков Semi

Среди клиентов Tesla, приглашенных на презентацию, были PepsiCo, DHL и US Foods.

Tesla на прошлой неделе начала поставки электрогрузовиков Semi первой группе клиентов. Компания объявила об этом на заводе в Спарксе, штат Невада, спустя почти девять лет после презентации модели Илоном Маском.

Об этом пишет Reuters

Tesla начала поставки Semi

Semi предназначена для дальнемагистральных грузовых перевозок и расширяет присутствие Tesla с рынка легковых электромобилей на сегменте коммерческих грузовиков.

Tesla не раскрыла объем производства или цену Semi. В то же время, компания подтвердила план производить до 50 тыс. грузовиков в год на заводе в Неваде.

Запас хода версии Semi с большой батареей и полной загрузкой составляет 500 миль или около 805 км на одном заряде. Стандартная версия может проехать 325 миль — около 523 км.

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Среди клиентов Tesla, приглашенных на презентацию, были PepsiCo, DHL и US Foods. Грузовики с логотипами этих компаний показали у завода.

Илон Маск не присутствовал на мероприятии. В записанном видеообращении он призвал клиентов увеличивать заказ, отметив, что очередь на Semi уже значительна.