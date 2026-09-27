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Как сократить на 30% расход горючего: простые правила для водителей

Технологии&Авто
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Мужчина наливает бензин в бак машины
Мужчина наливает бензин в бак машины, Фото: magnific
Цены на украинских АЗС продолжают расти, а в отдельных сегментах стоимость горючего уже превысила психологическую отметку в 100 грн за литр. Однако резкое удорожание лишь ненадолго меняет поведение автомобилистов.
Об этом рассказал в эфире «Радио Киев 98 FM» соучредитель Института исследований (ИИА) авторынка Остап Новицкий.

Как уменьшить расход топлива

По его словам, после очередного скачка цен водители в течение одной-двух недель пытаются сократить количество поездок, однако впоследствии приспосабливаются к новым ценам.
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Одна из причин — отсутствие удобной альтернативы личному автомобилю для повседневных поездок.
В то же время, существенно уменьшить расходы можно без смены автомобиля. Переход от резких разгонов и торможений к спокойному эко-вождению теоретически позволяет экономить до 30% горючего.
Особенно важно контролировать скорость на трассе: после 90−100 км/ч все большую роль играет аэродинамическое сопротивление, а движение со скоростью 130−150 км/ч может значительно увеличить потребление.
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В городе экономия зависит и от правильного маршрута. По словам эксперта, более длинный, но свободный путь часто может быть выгоднее короткого маршрута с пробками.
Для выбора оптимального варианта целесообразно пользоваться онлайн-навигаторами, учитывающими текущую дорожную ситуацию.
Влияет и техническое состояние машины. Недостаточное давление в шинах может прибавить 3−5% к расходу, а неисправность отдельных компонентов двигателя значительно больше. Лишние 50 кг груза или ненужный багажник на крыше могут также увеличивать потребление на 2−5%.
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Еще один способ экономии — объединять несколько дел в одну поездку, чтобы сократить количество холодных запусков.
При приближении к светофоре также целесообразно использовать торможение двигателем — в соответствующих режимах современных систем управления двигателем подача топлива может прекращаться.

Выгодно ли сейчас устанавливать ГБО

ГБО постепенно теряет былую популярность. По приведенным ИИА данным, ежемесячно в Украине переоборудуют всего лишь около 1000−1200 автомобилей.
Сложные современные двигатели делают установку газового оборудования более дорогим, тогда как экономия оценивается примерно в 100 грн на каждые 100 км.
Самым дешевым вариантом передвижения эксперт называет электромобиль с домашней зарядкой по ночному тарифу — затраты могут составлять до 100 грн. на 100 км.
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Однако массовому переходу на электрокары мешает их стоимость: модели с запасом хода 300−500 км оцениваются примерно в $18−25 тыс.
Интересно, что даже дорогое горючее не уничтожило спрос на мощные автомобили. На вторичном рынке продолжают покупать 15−20-летние Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series и другие модели с большими двигателями.
По оценке Новицкого, в этом случае решающим фактором часто становятся эмоции и возможность приобрести очень дорогой автомобиль за $10−15 тыс., даже если он потребляет около 20 л горючего на 100 км.
По материалам:
MMR
АвтоГорючее
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