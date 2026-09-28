От MacBook до бюджетных моделей: названы лучшие ноутбуки 2026 года

Какой ноутбук выбрать в 2026 году зависит не только от бюджета, но и от того, для чего именно он нужен.

Американское издание Wired обновило подборку лучших моделей после тестирования ноутбуков разных классов. В список вошли как премиальные устройства, так и более доступные варианты.

Вот какие модели рекомендуют для разных целей.

Универсальный ноутбук

Apple MacBook Air M 5 . Ноутбук стоит от $1299 после повышения стартовой цены на $200. В Wired отметили его автономность, тонкий безвентиляторный корпус, качество трекпада и динамиков. Графическую производительность модели сравнивают с MacBook Pro на M 3 Pro. MacBook Air M 5 должен подходить не только для повседневных задач, но и для игр и монтажа видео.

Компактный ноутбук

Dell XPS 13. Модель рекомендуется для путешествий и базовых задач. Она оснащена процессором Intel Wildcat Lake и дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а автономность должна хватать на весь день. В то же время, конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти не советуют из-за ограниченной производительности. Версия с 16 ГБ RAM стоит $1000.

Производительный Windows-ноутбук

HP OmniBook Ultra 14. Тестовая версия получила процессор Snapdragon X2 Elite, 32 ГБ оперативной памяти и OLED-дисплей с разрешением 2880×1800 пикселей. Также доступна версия на Intel. Выбор между двумя вариантами Wired рекомендует делать с учетом актуальной цены.

Бюджетный вариант до $750

HP OmniBook 5. Ноутбук оснащен Snapdragon X, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем на 512 ГБ и 14-дюймовым OLED-экраном. В зависимости от конфигурации его можно приобрести дешевле чем за $700. Более дешевой альтернативой является HP OmniBook 3 с таким же чипом, но OmniBook 5 имеет более тонкий корпус и более современный дизайн.

Для тех, кому нужен большой экран

Lenovo IdeaPad Slim 5x. Модель рассматривают как альтернативу 15-дюймовому MacBook Air. Версия с OLED-панелью 2560×1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц стоила около $1000. Среди преимуществ — HDMI, USB-A и слот для SD-карт.

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