Швейцарцы создали самые сложные в мире наручные часы (фото, видео) — Finance.ua

Швейцарцы создали самые сложные в мире наручные часы (фото, видео) Сегодня 18:23 — Технологии&Авто

Швейцарцы создали самые сложные в мире наручные часы (фото, видео)

Ателье Les Cabinotiers, принадлежащее швейцарской часовой мануфактуре Vacheron Constantin, представило часы Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication, ставшие самыми сложными наручными часами в истории. Они оснащены рекордным числом усложнений — 41 и разработаны в честь 270-летия компании.

В часовом искусстве под «усложнением» понимается любая функция, выходящая за пределы стандартного отображения времени, например вечный календарь или индикация фаз Луны. Solaria Ultra Grand Complication включает такие функции, как григорианский вечный календарь, хронограф с раздельным секундомером, минутный репетир с мелодией, повторяющий колокольный звон Вестминстерского аббатства, и пять редких астрономических усложнений.

Компания сообщает, что на создание часов ушло восемь лет исследований и разработок. Все было разработано, спроектировано и собрано одним мастером, имя которого не разглашается. Часы пока существуют в единственном экземпляре. Цена на него не объявлена, но менее сложные модели раньше продавались за $2 млн.

Подобные часы практически не имеют прикладного значения — все их функции легко заменит смартфон с набором приложений. Но это уникальный образец человеческого мастерства, которое способны по достоинству оценить знатоки. И, очевидно, это ценный предмет престижа.

Среди прочих часы позволяют отслеживать положение Солнца в реальном времени, отражать его высоту на небе, время кульминации и угол отмены относительно экватора Земли. Вращающийся дисплей с изображением 13 созвездий зодиака позволяет узнать, когда эти звезды будут видны с Земли.

Механизм часов состоит из 1521 компонента и заключен в корпус из 18-каратного белого золота диаметром 45 мм и толщиной 15 мм. Только сборка механизма (двигателя часов) заняла почти год.

Vacheron Constantin подала 13 патентных заявок, связанных с новыми часами, семь из которых связаны с механизмом боя, который отбивает время с помощью четырех молоточков и четырех гонгов в разных тонах.

В часах есть турбийный спусковой механизм (для компенсации ошибок в хронометраже, вызванных эффектами гравитации, когда часы находятся в определенных положениях на запястье), 24-часовой второй часовой пояс и указатели мирового времени.

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