Швейцарцы создали самые сложные в мире наручные часы (фото, видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швейцарцы создали самые сложные в мире наручные часы (фото, видео)

Технологии&Авто
105
Швейцарцы создали самые сложные в мире наручные часы (фото, видео)
Швейцарцы создали самые сложные в мире наручные часы (фото, видео)
Ателье Les Cabinotiers, принадлежащее швейцарской часовой мануфактуре Vacheron Constantin, представило часы Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication, ставшие самыми сложными наручными часами в истории. Они оснащены рекордным числом усложнений — 41 и разработаны в честь 270-летия компании.
В часовом искусстве под «усложнением» понимается любая функция, выходящая за пределы стандартного отображения времени, например вечный календарь или индикация фаз Луны. Solaria Ultra Grand Complication включает такие функции, как григорианский вечный календарь, хронограф с раздельным секундомером, минутный репетир с мелодией, повторяющий колокольный звон Вестминстерского аббатства, и пять редких астрономических усложнений.
Компания сообщает, что на создание часов ушло восемь лет исследований и разработок. Все было разработано, спроектировано и собрано одним мастером, имя которого не разглашается. Часы пока существуют в единственном экземпляре. Цена на него не объявлена, но менее сложные модели раньше продавались за $2 млн.

Читайте также: Какие часы носят самые богатые люди мира: стоимость и возможности

Подобные часы практически не имеют прикладного значения — все их функции легко заменит смартфон с набором приложений. Но это уникальный образец человеческого мастерства, которое способны по достоинству оценить знатоки. И, очевидно, это ценный предмет престижа.
Швейцарцы создали самые сложные в мире наручные часы (фото, видео)
Среди прочих часы позволяют отслеживать положение Солнца в реальном времени, отражать его высоту на небе, время кульминации и угол отмены относительно экватора Земли. Вращающийся дисплей с изображением 13 созвездий зодиака позволяет узнать, когда эти звезды будут видны с Земли.
Механизм часов состоит из 1521 компонента и заключен в корпус из 18-каратного белого золота диаметром 45 мм и толщиной 15 мм. Только сборка механизма (двигателя часов) заняла почти год.
Швейцарцы создали самые сложные в мире наручные часы (фото, видео)
Vacheron Constantin подала 13 патентных заявок, связанных с новыми часами, семь из которых связаны с механизмом боя, который отбивает время с помощью четырех молоточков и четырех гонгов в разных тонах.
В часах есть турбийный спусковой механизм (для компенсации ошибок в хронометраже, вызванных эффектами гравитации, когда часы находятся в определенных положениях на запястье), 24-часовой второй часовой пояс и указатели мирового времени.
По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems