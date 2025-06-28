Adobe выпустила новое приложение для фото на iPhone, которое работает как профессиональная камера — Finance.ua

Adobe выпустила новое приложение для фото на iPhone, которое работает как профессиональная камера 28.06.2025, 02:16 — Технологии&Авто

Adobe выпустила новое приложение для фото на iPhone, которое работает как профессиональная камера

Adobe выпустила новое бесплатное приложение для iPhone под названием Project Indigo. Оно позволяет делать фотографии очень высокого качества, как профессиональный фотоаппарат.

Об этом пишет The Verge.

Как работает приложение Project Indigo

Project Indigo работает на iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 и всех более новых моделях.

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Чтобы использовать приложение, не нужно создавать аккаунт Adobe. Приложение можно просто скачать в App Store.

Вместо одного снимка Project Indigo делает серию фото и объединяет их в одно. Такой снимок получается более четким и лучшего качества.

Фото, сделанные в приложении, смотрятся как из зеркальной камеры.

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Project Indigo позволяет вручную настраивать фокус, выдержку и баланс белого.

Разработчики уже работают над функцией, которая позволит убирать отражение со снимков.

В будущем появится портретный режим, возможность снимать видео и версияю для Android.

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