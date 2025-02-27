Adobe Photoshop теперь доступен на iPhone — Finance.ua

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Adobe Photoshop теперь доступен на iPhone

Технологии&Авто
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Adobe Photoshop теперь доступен на iPhone
Adobe Photoshop теперь доступен на iPhone
Компания Adobe представила новое бесплатное приложение Photoshop для смартфонов с оперативной системой iOS. Версия для Android должна появиться позже в этом году.
Ранее популярная программа редактирования фотографий официально была доступна только для компьютера, пишет технологическое медиа 9to5Google. Приложение интегрируется с вебверсией, а пользователям доступно комбинирование и редактирование фотографий, графических материалов и т. д. с Adobe Stock.
Бесплатная версия предлагает точные инструменты выделения, огромное количество слоев и масок. Кроме того, пользователи смогут попробовать генеративный ИИ Adobe Firefly. Photoshop, представленный в App Store, позволяет редактировать фотографии с других сервисов компании, например Lightroom. Для этого приложение поддерживает функции импорта и экспорта высококачественных изображений.
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Компания Adobe анонсировала и новый премиум-план подписки в мобильном приложении. Приобретя ее, пользователи смогут продолжать редактирование своих файлов в браузере с ИИ-функциями Generate Similar и Reference Image. Им откроются 20 тысяч эксклюзивных шрифтов и новые инструменты.
План будет стоить $7,99 в месяц или $69,99 в год. Однако все дополнительные подписки на Photoshop, включая десктопную версию, также предоставляют доступ к расширенным функциям мобильного приложения и браузерной версии.
По материалам:
theБабель
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