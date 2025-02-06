Adobe Acrobat внедряет AI-ассистента для упрощения работы с документами — Finance.ua

Adobe Acrobat внедряет AI-ассистента для упрощения работы с документами 06.02.2025, 00:34 — Технологии&Авто

Adobe Acrobat внедряет AI-ассистента для упрощения работы с документами

Новый AI-ассистент в Acrobat позволяет пользователям взаимодействовать с документами PDF с помощью чат-интерфейса. Он может обобщать содержание, объяснять сложные термины и отвечать на вопросы, касающиеся документа. Это особенно полезно при работе с юридическими контрактами и другими сложными текстами.

Читайте также Adobe представила новый инструмент, преобразующий изображения в видео

Функция доступна как дополнительный сервис за $4,99 в месяц для пользователей с бесплатными или платными индивидуальными аккаунтами Acrobat. Ранее подобный AI-ассистент был доступен только для пользователей планов Standard ($12,99 в месяц), Pro ($19,99 в месяц) и Teams.

Этот шаг стал частью стратегии Adobe по интеграции генеративных AI-технологий в свои продукты, предоставляя пользователям интуитивные инструменты для повышения производительности и упрощения работы с документами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.