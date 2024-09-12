Adobe представила новый инструмент, преобразующий изображения в видео — Finance.ua

Adobe представила новый инструмент, преобразующий изображения в видео Сегодня 22:19 — Технологии&Авто

Adobe представила новый инструмент, преобразующий изображения в видео

Adobe представила новые инструменты, которые преобразуют текст и фото в видео с помощью ИИ.

Об этом сообщает The Verge.

Что произошло

Adobe показала новые функции на базе ИИ, которые преобразуют текст и фото в видео. Новые инструменты являются частью Firefly — модели для работы с видео и аудио, которую Adobe анонсировала еще в апреле.

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Благодаря новым функциям можно создавать видео на основе текста с возможностью управлять «камерой» для изменения углов и движений съемки. Есть также инструмент, который может преобразовывать изображения в видео, используя другие фото в качестве примера.

По словам вице-президента Adobe по генеративному ИИ Александра Костина, сейчас видео, созданные с помощью этих инструментов, могут продолжаться не более 5 секунд. Новые функции сначала станут доступны в бета-версии отдельного приложения Firefly позже в этом году, а затем интегрируются в Creative Cloud, Experience Cloud и Adobe Express.

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