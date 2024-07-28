В Adobe появятся новые ИИ-инструменты в Illustrator и Photoshop — Finance.ua

В Adobe появятся новые ИИ-инструменты в Illustrator и Photoshop
Компания Adobe добавила новые функции и инструменты на основе искусственного интеллекта в свои программы Illustrator и Photoshop. Они помогут ускорить творческий процесс и сделать его более интересным.
Об этом пишет The Verge.
Самые заметные обновления появятся в Illustrator благодаря новой ИИ-модели Firefly Vector от Adobe, которая доступна в публичной бета-версии с сегодняшнего дня.
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Модель поддерживает новые функции Illustrator, такие как генеративная заливка фигур. Также улучшает бета-версию функции Text to Pattern для создания масштабированных векторных узоров для обоев и Style Reference, которая помогает быстро редактировать и масштабировать векторные изображения в своем стиле.
Вот некоторые новые и интересные инструменты, добавленные в Illustrator (больше — в блоге Adobe):
- Dimension tool — автоматически добавляет информацию о размерах проектов;
- Mockup — дает предварительный просмотр того, какой дизайн будет выглядеть на 3D-продуктах;
- Retype — превращает статический текст в «живой» и находит идеальный шрифт для проектов.
Photoshop также получил приятные обновления:
- Функция Generate Image, работающая на базе последней модели Adobe Firefly Image 3, теперь доступна в программе и приложениях Photoshop;
- Функция Enhance Detail для генеративной заливки теперь может обеспечить большую резкость и детализацию при применении к большим изображениям.
- Инструмент Selection Brush стал общедоступным, позволяющим пользователям легче выделять и отделять определенные объекты из полотна, закрашивая их.
Это обновление в Illustrator и Photoshop стало одним из тех, которые начались после запуска собственной ИИ-модели Adobe Firefly в прошлом году.
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Недавно Bloomberg обнаружил, что Firefly училась на сгенерированных изображениях Midjourney и конкурентов. То есть она содержит данные произведений с нарушенным авторским правом.
Поэтому компания была вынуждена объяснять, что ее ИИ-модель училась на собственных стоках и что данные клиентов не используют для тренировки.
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