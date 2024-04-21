Компания Adobe планирует встроить ИИ-сервисы в программу редактирования видео Premiere Pro — Finance.ua

Компания Adobe планирует встроить ИИ-сервисы в программу редактирования видео Premiere Pro Сегодня 03:04 — Фондовый рынок

Компания Adobe планирует встроить ИИ-сервисы в программу редактирования видео Premiere Pro, Фото: freepik

В компании Adobe объявили о готовящемся разрешении на использование сторонних инструментов генеративного искусственного интеллекта от OpenAI внутри своего программного обеспечения для редактирования видео Premiere Pro.

Об этом пишет Reuters.

Приложение Adobe Premiere Pro широко используется в теле- и киноиндустрии.

Какие функции появятся

В этом году компания планирует добавить в программное обеспечение функции на основе искусственного интеллекта, такие как возможность заполнять части сцен объектами, сгенерированными ИИ, или удалять отвлекающие факторы.

Читайте также Meta внедрит искусственный интеллект в свои умные очки Ray-Ban

Обе эти функции будут опираться на Firefly, модель искусственного интеллекта, которую Adobe уже внедрила в программном обеспечении Photoshop для редактирования неподвижных изображений.

В условиях конкуренции со стороны OpenAI, Midjourney и других стартапов Adobe стремилась выделиться, обучая свои системные данные Firefly, на которые она имеет полные права, и предлагая компенсацию пользователям в случае претензий по авторским правам.

Компания добавляет, что разрабатывает способ, позволяющий пользователям использовать сторонние инструменты OpenAI, а также стартапы Runway и Pika Labs для создания и использования видео в Premiere Pro.

Читайте также Крупнейшую высокоскоростную железную дорогу на Земле обслуживает искусственный интеллект

Этот шаг может помочь Adobe, акции которой в этом году упали примерно на 20%, развеять опасения Уолл-стрит относительно того, что инструменты искусственного интеллекта для создания изображений и видео ставят под угрозу ее основной бизнес.

По словам вице-президента Adobe по маркетингу Дипа Субраманиам, компания еще не решила, как доходы, полученные от сторонних инструментов искусственного интеллекта, используемых на ее программной платформе, будут разделены между Adobe и разработчиками.

Но она отметила, что во всех видеороликах, созданных с помощью Premiere Pro, будет четко отмечено, какая технология ИИ использовалась для их создания.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.