Компания Adobe планирует встроить ИИ-сервисы в программу редактирования видео Premiere Pro — Finance.ua

Компания Adobe планирует встроить ИИ-сервисы в программу редактирования видео Premiere Pro
В компании Adobe объявили о готовящемся разрешении на использование сторонних инструментов генеративного искусственного интеллекта от OpenAI внутри своего программного обеспечения для редактирования видео Premiere Pro.
Об этом пишет Reuters.
Приложение Adobe Premiere Pro широко используется в теле- и киноиндустрии.
Какие функции появятся
В этом году компания планирует добавить в программное обеспечение функции на основе искусственного интеллекта, такие как возможность заполнять части сцен объектами, сгенерированными ИИ, или удалять отвлекающие факторы.
Обе эти функции будут опираться на Firefly, модель искусственного интеллекта, которую Adobe уже внедрила в программном обеспечении Photoshop для редактирования неподвижных изображений.
В условиях конкуренции со стороны OpenAI, Midjourney и других стартапов Adobe стремилась выделиться, обучая свои системные данные Firefly, на которые она имеет полные права, и предлагая компенсацию пользователям в случае претензий по авторским правам.
Компания добавляет, что разрабатывает способ, позволяющий пользователям использовать сторонние инструменты OpenAI, а также стартапы Runway и Pika Labs для создания и использования видео в Premiere Pro.
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Этот шаг может помочь Adobe, акции которой в этом году упали примерно на 20%, развеять опасения Уолл-стрит относительно того, что инструменты искусственного интеллекта для создания изображений и видео ставят под угрозу ее основной бизнес.
По словам вице-президента Adobe по маркетингу Дипа Субраманиам, компания еще не решила, как доходы, полученные от сторонних инструментов искусственного интеллекта, используемых на ее программной платформе, будут разделены между Adobe и разработчиками.
Но она отметила, что во всех видеороликах, созданных с помощью Premiere Pro, будет четко отмечено, какая технология ИИ использовалась для их создания.
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