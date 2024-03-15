Крупнейшую высокоскоростную железную дорогу на Земле обслуживает искусственный интеллект — Finance.ua

Крупнейшую высокоскоростную железную дорогу на Земле обслуживает искусственный интеллект Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Крупнейшую высокоскоростную железную дорогу на Земле обслуживает искусственный интеллект, www.scmp.com

Китай доверил контроль за текущим состоянием своей скоростной железнодорожной сети протяженностью 45 тысяч километров искусственному интеллекту. Количество неисправностей на путях существенно уменьшилось.

До начала строительства первой в Китае высокоскоростной железнодорожной линии 15 лет назад критики утверждали, что ее техническое обслуживание станет невыносимым бременем для страны, поскольку провода и рельсы неизбежно изнашиваются. К концу прошлого года сеть превысила длину экватора. Обеспечение ее безопасной работы действительно стало значимой инженерно-технологической проблемой. Впрочем, инженеры, кажется, нашли способ держать ситуацию под контролем. С этим помог искусственный интеллект, пишет South China Morning Post.

Многочисленные датчики, встроенные в инфраструктуру высокоскоростной железной дороги, собирают гигантские объемы данных. Специальная система искусственного интеллекта обрабатывает ее в режиме реального времени и уже способна предупреждать команды технического обслуживания о нестандартных ситуациях на путях. Это занимает до 40 минут, а точность извещений достигает 95%, утверждают инженеры.

Точное и своевременное техническое обслуживание позволяет поддерживать инфраструктуру высокоскоростных железнодорожных линий в состоянии даже лучше, чем было, когда она была построена.

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«Это помогает командам на месте проводить повторные проверки и ремонт как можно быстрее», — говорит старший инженер центра инспекции инфраструктуры China State Railway Group Ниу Даоан.

Благодаря использованию ИИ в прошлом году ни одна из действующих линий высокоскоростной железной дороги Китая не получила предупреждения о необходимости снижения скорости из-за серьезных проблем с колеей. Количество незначительных неисправностей колеи уменьшилось на 80% по сравнению с 2022 годом.

Напомним, высокоскоростная железная дорога Китая является самой быстрой в мире. Она работает со скоростью 350 км/ч. В следующем году скорость планируют увеличить до 400 км/ч, а протяженность собираются увеличивать, пока не будут соединены все города с населением более 500 тысяч человек.

НВ По материалам:

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