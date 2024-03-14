Создан новый искусственный интеллект, который может выполнять работу программистов — Finance.ua

Создан новый искусственный интеллект, который может выполнять работу программистов 14.03.2024, 00:43 — Технологии&Авто

Компания Cognition представила Devin — новый инструмент, разработанный на основе искусственного интеллекта, который может самостоятельно выполнять различные инженерные задачи.

По словам разработчиков, Devin может планировать и выполнять сложные инженерные задачи, требующие принятия тысяч решений, вспоминать соответствующий контекст на каждом шагу, учиться со временем и исправлять ошибки.

Новый ИИ также оснастили обычными инструментами разработчика, включая оболочку, редактор кода и браузер в сандбоксе вычислительной среды.

Конечно, ИИ имеет возможность активно сотрудничать с пользователем. Devian будет отчитываться о своем прогрессе в режиме реального времени, принимать отзывы и работать вместе с пользователем над выбором дизайна при необходимости.

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Разработчики утверждают, что Devin сможет научиться использовать незнакомые технологии, создавать приложения, находить и исправлять баги, тренировать и настраивать собственные модели ИИ.

Cognition также оценила ИИ на SWE-bench, требующий от агентов решения реальных проблем с GitHub, обнаруженных в проектах с открытым кодом.

По словам разработчиков, Devin верно принимает сквозное решение в 13,86% проблем, что значительно превышает предыдущий уровень техники в 1,96%. Предыдущие модели могли решить всего 4,80% проблем.

Сейчас ИИ находится в раннем доступе.

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