Создан новый искусственный интеллект, который может выполнять работу программистов — Finance.ua
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Создан новый искусственный интеллект, который может выполнять работу программистов

Технологии&Авто
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Компания Cognition представила Devin — новый инструмент, разработанный на основе искусственного интеллекта, который может самостоятельно выполнять различные инженерные задачи.
По словам разработчиков, Devin может планировать и выполнять сложные инженерные задачи, требующие принятия тысяч решений, вспоминать соответствующий контекст на каждом шагу, учиться со временем и исправлять ошибки.
Новый ИИ также оснастили обычными инструментами разработчика, включая оболочку, редактор кода и браузер в сандбоксе вычислительной среды.
Конечно, ИИ имеет возможность активно сотрудничать с пользователем. Devian будет отчитываться о своем прогрессе в режиме реального времени, принимать отзывы и работать вместе с пользователем над выбором дизайна при необходимости.
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Разработчики утверждают, что Devin сможет научиться использовать незнакомые технологии, создавать приложения, находить и исправлять баги, тренировать и настраивать собственные модели ИИ.
Cognition также оценила ИИ на SWE-bench, требующий от агентов решения реальных проблем с GitHub, обнаруженных в проектах с открытым кодом.
По словам разработчиков, Devin верно принимает сквозное решение в 13,86% проблем, что значительно превышает предыдущий уровень техники в 1,96%. Предыдущие модели могли решить всего 4,80% проблем.
Сейчас ИИ находится в раннем доступе.
Создан новый искусственный интеллект, который может выполнять работу программистов
По материалам:
mezha.media
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