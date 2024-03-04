В Великобритании хотят заменить часть госслужащих искусственным интеллектом — Finance.ua

В Великобритании хотят заменить часть госслужащих искусственным интеллектом Сегодня 02:33 — Мир

В Великобритании хотят заменить часть госслужащих искусственным интеллектом

В Великобритании продолжают продвигать использование искусственного интеллекта. Его хотят использовать для работы вместо государственных служащих.

Об этом сообщает Financial Times.

Вице-премьер-министр Оливер Дауден предлагает использовать инструмент «красного ящика» для обобщения и анализа информации из парламентских источников. Кроме того, рассматривается возможность использования отдельного инструмента для ответов на публичные консультации.

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Внедрение ИИ может занять три месяца с 25 государственными служащими, но проекты по-прежнему будут проверяться человеком.

Премьер-министр Риши Сунак и Дауден считают использование технологии ИИ решающим для сокращения рабочих мест на государственной службе и повышения производительности правительства. Хотя в то же время они надеются достичь поставленных целей, не теряя денег из-за применения ИИ.

Дауден отметил, что они не будут использовать ИИ в спорных или политически чувствительных областях, а отдел искусственного интеллекта Кабинета министров увеличится с 30 до 70 сотрудников и получит новый бюджет в размере 110 миллионов фунтов стерлингов.

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