В Великобритании хотят заменить часть госслужащих искусственным интеллектом — Finance.ua
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В Великобритании хотят заменить часть госслужащих искусственным интеллектом

Мир
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В Великобритании хотят заменить часть госслужащих искусственным интеллектом
В Великобритании хотят заменить часть госслужащих искусственным интеллектом
В Великобритании продолжают продвигать использование искусственного интеллекта. Его хотят использовать для работы вместо государственных служащих.
Об этом сообщает Financial Times.
Вице-премьер-министр Оливер Дауден предлагает использовать инструмент «красного ящика» для обобщения и анализа информации из парламентских источников. Кроме того, рассматривается возможность использования отдельного инструмента для ответов на публичные консультации.
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Внедрение ИИ может занять три месяца с 25 государственными служащими, но проекты по-прежнему будут проверяться человеком.
Премьер-министр Риши Сунак и Дауден считают использование технологии ИИ решающим для сокращения рабочих мест на государственной службе и повышения производительности правительства. Хотя в то же время они надеются достичь поставленных целей, не теряя денег из-за применения ИИ.
Дауден отметил, что они не будут использовать ИИ в спорных или политически чувствительных областях, а отдел искусственного интеллекта Кабинета министров увеличится с 30 до 70 сотрудников и получит новый бюджет в размере 110 миллионов фунтов стерлингов.
По материалам:
ua.news
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