Минфин США возместил $375 миллионов за несколько месяцев благодаря искусственному интеллекту — Finance.ua

Минфин США возместил $375 миллионов за несколько месяцев благодаря искусственному интеллекту
Министерство финансов США с начала 2023 финансового года возместило более $375 млн благодаря внедрению нового расширенного процесса выявления мошенничества с использованием искусственного интеллекта.
Об этом говорится в официальном заявлении американского финансового ведомства, обнародованном в среду.
«Мошенничество с чеками выросло по всей стране на 385% после пандемии. Чтобы преодолеть это, Офис прозрачности платежей (OPI) Министерства финансов в составе Бюро фискальной службы ввел расширенный процесс с применением искусственного интеллекта», — отметили в ведомстве.
При этом отмечается, что проверка платежей производится практически в режиме реального времени благодаря новой технологии. Кроме того, это дало основание для возбуждения уголовных дел и арестов правоохранительными органами США.
«Мы используем новейшие технологические достижения, чтобы улучшить процесс выявления мошенничества, и искусственный интеллект позволил нам ускорить выявление таких случаев и возврат налоговых долларов», — заявил в этой связи замминистра финансов Уолли Адейемо.
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