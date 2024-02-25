Сингапур планирует инвестировать средства в развитие искусственного интеллекта — Finance.ua
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Сингапур планирует инвестировать средства в развитие искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Сингапур планирует инвестировать средства в развитие искусственного интеллекта
Сингапур планирует инвестировать средства в развитие искусственного интеллекта, Фото: incubator.ucf.edu
Правительство Сингапура планирует инвестировать в течение следующих пяти лет более 1 млрд сингапурских долларов ($743 миллиона) в развитие искусственного интеллекта.
Об этом заявил вице-премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг.
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В рамках этих инвестиций Сингапур будет работать над обеспечением компаний необходимым доступом к продвинутым чипам, необходимым для развития искусственного интеллекта.
Правительство также будет привлекать ведущие компании в стране и во всем мире для создания центров передового опыта ИИ для стимулирования инноваций.
«Удивительно, почти три четверти бизнес-лидеров во всем мире плохо подготовлены для трансформации искусственного интеллекта, считая, что их подготовка ограничена временем, людьми и деньгами. Эта инициатива поможет предприятиям воспользоваться возможностями, которые дает технологический прогресс, и получить новые возможности», — сказал управляющий партнер фирмы Kearney в Юго-Восточной Азии Нитин Чандра.
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Еще в 2019 году Сингапур опубликовал первый план развития ИИ — National AI Strategy. В декабре 2023 года представили вторую версию этого плана, в котором указали пути подготовки экономики к применению ИИ для расширения возможностей работников и компаний.
Напомним, в этом году технологические компании уволили 34 000 работников, направляя инвестирование средств в новые отрасли ИИ. С начала января компании Microsoft, Snap, eBay и PayPal уволили сотни или даже тысячи людей. В общей сложности 138 технологических компаний сократили сотрудников.
По материалам:
mezha.media
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