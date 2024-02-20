Легендарный бренд отказывается от выпуска смартфонов в пользу ИИ — Finance.ua
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Легендарный бренд отказывается от выпуска смартфонов в пользу ИИ

Технологии&Авто
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Легендарный бренд отказывается от выпуска смартфонов в пользу ИИ
Легендарный бренд отказывается от выпуска смартфонов в пользу ИИ
Известный китайский производитель Meizu официально сообщил о приостановке разработки традиционных смартфонов и теперь направит свои ресурсы и опыт на создание «устройств завтрашнего дня», управляемых искусственным интеллектом (ИИ).
В компании считают, что индустрия смартфонов в нынешнем ее виде находится в стагнации и потребителям нужно дать что-нибудь новое. В Meizu убеждены, что будущее за ИИ-технологиями, поэтому теперь будут развивать это направление, передает Gizchina.
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Таким образом, разработка смартфонов Meizu 21 Pro, 22 и 23 приостановлена. Вместо них к концу 2024 года компания покажет какое-то революционное устройство, построенное на использовании ИИ-технологий.
AI Device («ИИ-девайсы») — это компактные устройства, обычно размером с пейджер, за работу которых отвечают нейросети. Они могут заменить людям обычные смартфоны, а взаимодействие с приложениями происходит через голосовые команды. К «ИИ-девайсам» относят умный мини-проектор Humane AI Pin и мини-смартфон Rabbit R1. Что-то похожее стоит ждать и от Meizu.
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При этом в компании заверили, что поддержка обновлениями Meizu 20, Meizu 20 Pro и Meizu 21 в ближайшее время не прекратится. Смартфоны будут получать обновления согласно графику.
По материалам:
УНІАН
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