Meizu скоро выпустит очки дополненной реальности, планшеты и часы — Finance.ua

Meizu скоро выпустит очки дополненной реальности, планшеты и часы Сегодня 02:27 — Технологии&Авто

Meizu скоро выпустит очки дополненной реальности, планшеты и часы

Meizu объявила о планах расширить ассортимент своих продуктов, включив в него ряд новых устройств.

Генеральный менеджер отдела продаж Meizu обнародовал всеобъемлющую матрицу продуктов компании на следующие несколько лет, которая включает в себя планы по созданию универсальной матрицы продуктов с полноценным мультитерминальным иммерсивным опытом.

Сообщается, что генеральный директор Meizu Хуан Чжипан станет стратегическим консультантом по продуктам бренда. Несмотря на приобретение Xingji Times, Meizu согласилась работать как независимый бренд, а высшее руководство останется без изменений.

Компания также работает над системой FlymeAuto. Она основана на фирменной прошивке Flyme и может включать в себя часть возможностей автомобильной системы Yikatong.

iLenta По материалам:

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