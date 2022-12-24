Meizu скоро выпустит очки дополненной реальности, планшеты и часы — Finance.ua
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Meizu скоро выпустит очки дополненной реальности, планшеты и часы

Технологии&Авто
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Meizu скоро выпустит очки дополненной реальности, планшеты и часы
Meizu скоро выпустит очки дополненной реальности, планшеты и часы
Meizu объявила о планах расширить ассортимент своих продуктов, включив в него ряд новых устройств.
Генеральный менеджер отдела продаж Meizu обнародовал всеобъемлющую матрицу продуктов компании на следующие несколько лет, которая включает в себя планы по созданию универсальной матрицы продуктов с полноценным мультитерминальным иммерсивным опытом.
Сообщается, что генеральный директор Meizu Хуан Чжипан станет стратегическим консультантом по продуктам бренда. Несмотря на приобретение Xingji Times, Meizu согласилась работать как независимый бренд, а высшее руководство останется без изменений.
Компания также работает над системой FlymeAuto. Она основана на фирменной прошивке Flyme и может включать в себя часть возможностей автомобильной системы Yikatong.
По материалам:
iLenta
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