Meizu выпустила умное кольцо — Finance.ua

Meizu выпустила умное кольцо
Китайская компания Meizu выпустила умное кольцо MYVU Ring, которое идет как дополнение к смарт-очкам MYVU Discovery AR.
Об этом сообщает Igeekphone.
Отмечается, что это умное кольцо выполнено из керамики снаружи и нержавеющей стали внутри. Стандарт водонепроницаемости IPX7, то есть кольцо может выдержать погружение в воду. Имеется отсек для разумной зарядки MYVU. Кольца есть в четырех размерах 17−22 мм по выбору.
MYVU Ring — это интерактивное кольцо, созданное для очков MYVU AR. С его помощью можно воспроизводить и останавливать музыку или видео, отвечать на сообщения и выполнять другие действия.
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